Leeds United-trainer Marcelo Bielsa vond het niet meer dan normaal om Aston Villa zondag een doelpunt cadeau te geven. Leeds scoorde op het moment dat een speler van Villa geblesseerd op de grond lag en dat leidde tot flinke consternatie.

Hoewel het officieel aan de scheidsrechter is om het duel stil te leggen bij een blessure, stopten de spelers van Aston Villa met voetballen. Leeds profiteerde dankbaar en schoot via Mateusz Klich de openingstreffer binnen.

Het leidde tot flink wat geduw, getrek en ruzie binnen de lijnen, waarop Bielsa besloot de orde te herstellen door Villa een treffer cadeau te schenken. Die werd gemaakt door Albert Adomah. Het bleef bij 1-1.

"Het leek me duidelijk wat we deden", reageerde Bielsa na afloop tegenover persbureau Press Association. "Engels voetbal staat over de hele wereld bekend om fair play en hoe we daarmee omgaan."

De Argentijn wekte de toorn van zijn eigen aanvoerder Pontus Jansson, die bij zijn coach aangaf de beslissing niet te begrijpen. Bij een zege zou Leeds immers nog kans maken op rechtstreekse promotie. Die kans is door de remise verkeken. Leeds moet zich nu via de play-offs naar de Premier League zien te spelen.

"Hij weigerde te voldoen aan mijn order", zei Bielsa. "Hij ondermijnde daarmee mijn autoriteit en ik weet niet wat de consequenties zijn wanneer spelers respect voor hun trainer verliezen."

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om het tumult te zien.

'Respect voor juiste beslissing'

Villa-coach Dean Smith begreep de reactie van de verdediger van Leeds, maar volgens hem had zijn ploeg in een eerder stadium in de wedstrijd de bal wel buiten het veld getrapt bij een soortgelijk incident.

"Ik snap de frustratie, want je wil als verdediger de nul houden", zei de oud-prof. "Maar ik heb respect voor de beslissing van Bielsa en Leeds, want het was de juiste. Het is heel sportief dat ze er op deze manier mee omgingen."

Smith gaf zelf bij Bielsa de aanzet voor het idee om de treffer terug te geven. "Hij vond het een goed idee, al was blijkbaar niet iedereen het ermee eens."

De coach zag oud-Ajacied Anwar El Ghazi rood krijgen in de consternatie, maar de vleugelspits deed weinig fout, zo bleek uit de beelden. "We zullen dus in beroep gaan als hij een straf krijgt."