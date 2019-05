Arjen Robben heeft zaterdag na vijf maanden blessureleed zijn rentree gemaakt bij Bayern München. De aanvaller mocht in de slotfase van de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Hannover 96 invallen.

De 35-jarige Robben kwam in de 86e minuut in het veld voor Kingsley Coman. De vleugelspeler, die de zevenhonderdste officiële wedstrijd uit zijn carrière speelde, kreeg een staande ovatie van het publiek in de Allianz Arena.

Diep in blessuretijd kreeg Robben de uitgelezen kans om zijn rentree op te luisteren met een doelpunt, maar hij schoot een vrije trap vanaf de rand van het zestienmetergebied over.

Door diverse blessures speelde Robben eind november -158 dagen geleden - zijn laatste wedstrijd voor Bayern. Hij had onder meer last van zijn dijbeen, heup en kuit. Hierdoor speelde hij dit seizoen tot zaterdag slechts negen competitieduels.

Robben vertrekt aan het einde van dit seizoen na tien jaar transfervrij bij Bayern. Het is nog niet bekend of en zo ja bij welke club de 96-voudig Oranje-international zijn carrière vervolgt.

Arjen Robben komt in de slotfase in het veld voor Kingsley Coman. (Foto: Pro Shots)

Bayern maakt het zichzelf moeilijk in tweede helft

Bayern opende tegen Hannover na een klein half uur de score. Robert Lewandowski kopte raak uit een afgemeten voorzet van Joshua Kimmich. Een kwartier later verdubbelde Leon Goretzka de marge met een fraai afstandsschot.

Vroeg in de tweede helft knokte Hannover zich terug in de wedstrijd. Na hands van Jérôme Boateng ging de bal op de stip, waarna voormalig AZ-aanvaller Jonathas de strafschop feilloos binnen schoot.

Enkele minuten later werd Jonathas uit het veld gestuurd nadat hij zijn tweede gele kaart kreeg. Ondanks de overtalsituatie besliste Bayern de wedstrijd pas in de slotfase. Invaller Franck Ribéry bepaalde zes minuten voor tijd de eindstand voor de koploper in de Bundesliga.

Een doelpoging van Mario Götze tijdens Werder Bremen-Borussia Dortmund. (Foto: Pro Shots)

Dortmund lijdt duur puntenverlies bij Werder

Nummer twee Borussia Dortmund liet in het Weserstadion dure punten liggen op bezoek bij Werder Bremen: 2-2. De ploeg van coach Lucien Favre gaf een 0-2-voorsprong uit handen.

Christian Pulisic zorgde al na zes minuten na een prachtige solo voor de openingstreffer van Dortmund. Enkele minuten voor rust maakte Paco Alcácer er uit een vrije trap 0-2 van.

Twintig minuten voor tijd knokte Werder, met Davy Klaassen in de basis, zich terug in de wedstrijd. Daarbij mocht de thuisploeg Dortmund-doelman Roman Bürki dankbaar zijn, want de Zwitser liet een schot van invaller Kevin Mohwald door zijn benen glippen.

De eveneens ingevallen Claudio Pizarro tekende vijf minuten later voor de gelijkmaker. De veertigjarige Peruviaan joeg de bal in de bovenhoek na matig verdedigen van Dortmund.

Door het gelijkspel van Dortmund is Bayern dicht bij de zevende landstitel op rij. Met nog twee duels voor de boeg heeft de 'Rekordmeister' vier punten voorsprong op de enig overgebleven concurrent.

Weghorst klimt met Wolfsburg naar zesde plaats

In de Volkswagen Arena boekte VfL Wolfsburg een 2-0-zege op 1. FC Nürnberg. Felix Klaus en Marcel Tisserand waren trefzeker namens de 'Wölfe'.

Wout Weghorst deed tot zes minuten voor tijd mee bij Wolfsburg, dat door de overwinning naar de zesde plaats steeg. Die plek geeft volgend seizoen recht op deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Wolfsburg heeft nu evenveel punten als nummer vijf Borussia Mönchengladbach, die met 2-2 gelijkspeelde tegen 1899 Hoffenheim. Josip Drmic redde in de slotfase een punt voor 'Gladbach'. Joshua Brenet bleef op de bank bij Hoffenheim.

Karim Rekik en Javairô Dilrosun boekten met Hertha BSC een 3-1-thuiszege op VfB Stuttgart dankzij goals van Vedad Ibisevic, Ondrej Duda en Salomon Kalou. Rekik maakte de negentig minuten vol en Dilrosun viel halverwege de tweede helft in.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga