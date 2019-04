Fabio Cannavaro is zondag opgestapt als bondscoach van het Chinees elftal. De Wereldvoetballer van het Jaar 2006 had het nationale team slechts twee duels onder zijn leiding.

De 45-jarige Cannavaro meldt dat hij het bondscoachschap moeilijk kan combineren met zijn werk als trainer van de Chinese topclub Guangzhou Evergrande en zijn gezin.

Volgens de 136-voudig Italiaans international heeft zijn vertrek niets te maken met de 1-0-nederlagen tegen Thailand en Oezbekistan op de China Cup.

Bij de komst van Cannavaro in maart was al duidelijk dat hij de functie mogelijk maar kort zou bekleden. Hij werd in eerste instantie alleen aangesteld voor de Azië Cup.

De voormalig verdediger was de opvolger van zijn landgenoot Marcello Lippi, die in januari vertrok.

China is de huidige nummer 74 van de FIFA-ranglijst. Het Aziatische land is zeer ambitieus op voetbalgebied, maar nam alleen in 2002 deel aan het WK.