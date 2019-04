Bayern München heeft zondag niet volop geprofiteerd van de misstap van concurrent Borussia Dortmund. De koploper speelde met 1-1 gelijk op bezoek bij degradatiekandidaat 1.FC Nürnberg. Wout Weghorst scoorde tweemaal voor VfL Wolfsburg tegen Hoffenheim (1-4-zege).

Dortmund ging zaterdag in eigen huis met 2-4 ten onder in de derby tegen Schalke 04. Met drie duels te spelen heeft Bayern nu twee punten meer dan de concurrent.

Arjen Robben zat tegen Nürnberg voor het eerst in 2019 bij de wedstrijdselectie van de 'Rekordmeister'. De 35-jarige aanvaller, die werd geplaagd door blessures aan zijn dijbeen, heup en kuit, kreeg echter geen speeltijd van trainer Niko Kovac.

Nürnberg kwam in de matige wedstrijd kort na rust op voorsprong door Matheus Pereira, die de rebound benutte nadat doelman Sven Ulreich een schot keerde. Kort daarvoor werd het duel nog even stilgelegd omdat het uitpubliek met fakkels voor veel rook zorgde.

Bayern was met twee vrije trappen dicht bij een treffer. Voor rust trof David Alaba de lat en in de tweede helft deed James Rodriguez hetzelfde. Pas een kwartier voor tijd viel de gelijkmaker, toen Serge Gnabry een voorzet van Kingsley Coman met enig fortuin over Nürnberg-doelman Christian Mathenia werkte.

Robben zat voor het eerst in 2019 op de reservebank, maar mocht niet invallen. (Foto: Pro Shots)

Nürnberg mist in laatste minuut strafschop

In de laatste minuut kreeg Nürnberg zelfs nog een strafschop, nadat de achttienjarige invaller Alphonso Davies bij een hoekschop met zijn elleboog een tegenstander raakte. Tim Leibold schoot vanaf elf meter op de paal.

Diep in blessuretijd kon Bayern-aanvaller Coman vanaf eigen helft alleen op de keeper af. De jonge Fransman slaagde er niet in om Mathenia te passeren.

Nürnberg staat met negentien punten voorlaatste in de Bundesliga. De achterstand op de zestiende plaats (aan het einde van het seizoen goed voor promotie/degradatieduels) van VfB Stuttgart bedraagt vijf punten.

Weghorst staat op veertien treffers in de Bundesliga. (Foto: Pro Shots)

Weghorst helpt Wolfsburg aan ruime uitzege

Weghorst was tegen Hoffenheim van grote waarde voor Wolfsburg. Zijn eerste treffer in de 69e minuut kwam met enig fortuin tot stand. Doelman Oliver Baumann leek zijn kopbal gewoon te kunnen keren, maar liet de bal door zijn armen glippen.

De thuisploeg was via Adám Szalai op voorsprong gekomen, maar dankzij William kwam Wolfsburg nog voor rust op 1-1. Na de 1-2 van Weghorst maakte Maximilian Arnold er 1-3 van, waarna Weghorst in de slotseconden nogmaals doel trof.

De spits was ditmaal van dichtbij trefzeker na een scherpe voorzet van Arnold. Het was al zijn veertiende competitiedoelpunt van het seizoen. Robert Lewandowski is met 21 treffers de topschutter in de Bundesliga.

Door de zege mag Wolfsburg hoop houden op Europees voetbal. De formatie is achtste, met slechts één punt minder dan Hoffenheim. Die ploeg staat op plek zeven, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Europa League.

De achterstand op nummer vijf Borussia Mönchengladbach is bovendien slechts twee punten. Wolfsburg treft met FC Augsburg, VfB Stuttgart en FC Nürnberg louter laagvliegers in de laatste drie duels.

Dries Mertens komt met zijn 81e competitiegoal voor Napoli naast Diego Maradona. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga

Mertens naast Maradona

In Italië schoot Dries Mertens zich bij Napoli de recordboeken in. De Belg maakte uit een vrije trap tegen Frosinone (0-2) zijn 81e competitietreffer voor de ploeg uit Napels. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Diego Maradona, de bekendste speler die ooit het shirt van Napoli droeg.

Op de eeuwige topscorerslijst van Napoli schuift Mertens op naar de vierde plaats, achter Attila Sallustro (106), Antonio Vojak (102) en Marek Hamsik (100). De aanvaller speelt sinds 2013 voor de Italiaanse club, die hem destijds overnam van PSV.

De tweede goal van Napoli kwam op naam van Amin Younes. De oud-Ajacied scoorde in 49e minuut, de openingstreffer van Mertens viel na ruim een kwartier spelen.

Napoli kan de tweede plaats in de eindstand van de Serie A nu bijna niet meer ontgaan. Napoli heeft een voorsprong van acht punten op nummer drie Internazionale, met nog vier wedstrijden te gaan. Juventus kroonde zich vorige week al tot kampioen in Italië.

AC Milan deed een dramatische zaak met het oog op plaatsing voor de Champions League. De ploeg verloor met 2-0 bij Torino en zakt naar plek zeven. Niet alleen AS Roma staat nu boven de 'Rossoneri', maar ook Atalanta en Torino staken voorbij.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Serie A

Real Madrid ging al voor de tiende keer onderuit. (Foto: Pro Shots)

Real Madrid ten onder bij degradatiekandidaat

Real Madrid ging bij hekkensluiter Rayo Vallecano hopeloos onderuit: 1-0. Het doelpunt in de stadsderby kwam op naam van Adrian Embarba, die in de 23e minuut een strafschop benutte. Het was al de tiende competitienederlaag dit seizoen.

Coach Zinédine Zidane had zijn opstelling op liefst acht plaatsten gewijzigd. Doelman Thibaut Courtois kreeg voor de eerste keer van de Franse oud-international een basisplaats. De trefzekere aanvaller Karim Benzema, één van de weinige Madrilenen in goede vorm, ontbrak wegens een blessure.

Real Madrid dwong bij de degradatiekandidaat heel weinig af. De ploeg van Zidane is al zeker van de derde plaats in La Liga en heeft verder weinig meer te winnen of te verliezen. Vallecano heeft als nieuwe nummer negentien nog een kleine kans om te ontsnappen aan degradatie.

Barcelona haalde zaterdag de 26e titel binnen met een magere overwinning op Levante (1-0). Lionel Messi maakte als invaller het doelpunt. Ook nummer twee Atlético Madrid won, met 1-0 van Valladolid.

Bekijk de stand en het programma in La Liga