Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Dominique Bloodworth en Sari van Veenendaal hebben zondag met Arsenal de landstitel veroverd in de Engelse Women's Super League. De Londense ploeg won met 0-4 op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

Door de zege is Arsenal niet meer in te halen door nummer twee Manchester City. De club uit Manchester heeft met nog twee wedstrijden te gaan zeven punten minder dan de ploeg van trainer Joe Montemurro.

Het is voor Arsenal de derde titel in de Super League. De club uit Londen werd ook in 2011 en 2012 kampioen.

De 22-jarige Miedema maakte tegen Brighton al na zes minuten de openingstreffer voor de 'Gunners'. Het was haar 22e doelpunt van dit seizoen, waarmee ze topscorer is. Katie McCabe verdubbelde de voorsprong een kwartier voor rust.

In de tweede helft bepaalden Beth Mead en Van de Donk de eindstand (0-4). Keeper Van Veenendaal, middenvelders Van de Donk en Bloodworth en aanvaller Miedema, alle vier Nederlands international, speelden de hele wedstrijd bij Arsenal.

De vrouwen van Arsenal vieren de treffer van Vivianne Miedema. (Foto: Pro Shots)

Miedema opgenomen in Elftal van het Jaar

Miedema werd vrijdag al bekroond voor haar sterke seizoen, want ze werd opgenomen in het Elftal van het Jaar van de Super League. De spits is ook nog in de race voor de prijs voor Speelster van het Jaar.

Ze moet in de strijd om de PFA Players' Player of the Year-award afrekenen met Ji So-yun, Erin Cuthbert (allebei Chelsea), Nikita Parris, Keira Walsh en Steph Houghton (allen Manchester City). Die prijs wordt later op zondag uitgereikt.