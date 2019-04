Manchester City heeft Liverpool zondag weer afgelost als koploper in de Premier League. Twee dagen nadat de concurrent in de titelstrijd met 5-0 won van Huddersfield Town, antwoordde de titelverdediger met een 0-1-zege bij Burnley.

Manchester City had de zwaarbevochten zege grotendeels te danken aan de doellijntechnologie, die in tegenstelling tot de VAR al wel gebruikt wordt in de Premier League. Daardoor werd duidelijk dat een inzet van Sergio Agüero in de 63e minuut een paar centimeter over de lijn was geweest.

Dankzij de dertigste competitiezege van het seizoen komt Manchester City op een totaal van 92 punten, één meer dan Liverpool. De titelrace van dit seizoen is uniek, want nooit greep een club in Engeland met een totaal van meer dan negentig punten naast de titel.

Na dit weekend staan er nog twee speelronden in de Premier League op het programma. Manchester City speelt nog thuis tegen Leicester City (6 mei) en uit tegen Brighton & Hove Albion (12 mei).

Liverpool, de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, neemt het nog op tegen Newcastle United (uit, 4 mei)) en Wolverhampton Wanderers (thuis, 12 mei). 'The Reds' wachten al sinds 1990 op een nieuwe landstitel.

Scheidsrechter Paul Tierney kent de treffer van Agüero toe. (Foto: Pro Shots)

City wordt na rust penalty onthouden

Manchester City kwam moeilijk op gang en wist in de eerste helft alleen gevaarlijk te worden via Bernardo Silva en David Silva. Pas na rust werd de druk op Burnley serieus opgevoerd en kregen de bezoekers ten onrechte geen penalty na een opzichtige handsbal van Ashley Barnes.

De bevrijdende treffer voor de ploeg van trainer Josep Guardiola kwam er na ruim een uur spelen alsnog. Matthew Lowton dacht een inzet van Agüero net op tijd weg te werken, maar doellijntechnologie bewees het tegendeel.

Manchester City kan dit seizoen drie prijzen pakken, want naast de spannende titelrace wacht op 18 mei ook nog de FA Cup-finale tegen Watford. Eerder dit seizoen pakte de ploeg al de League Cup. In de Champions League struikelden 'The Citizens' in de kwartfinale over Tottenham Hotspur.

Een balende David de Gea nadat hij met een blunder Chelsea aan de gelijkmaker heeft geholpen. (Foto: Pro Shots)

United niet langs Chelsea door blunder De Gea

Achter de twee titelkandidaten strijdt een kwartet om een plaats in de top vier van de eindrangschikking en een daaraan gekoppeld ticket voor de Champions League. Nadat Tottenham Hotspur zaterdag een misstap maakte tegen West Ham United (0-1), verspeelden zondag ook concurrenten Arsenal (3-0 verlies bij Leicester City) en Manchester United en Chelsea (1-1 gelijkspel) dure punten.

De derde plaats blijft daardoor met nog twee wedstrijden te gaan in handen van de 'Spurs'. De ploeg die dinsdag tegenover Ajax staat in de halve finale van de Champions League heeft 70 punten en wordt op de voet gevolgd door Chelsea (68), Arsenal (66) en Manchester United (65).

David de Gea mocht zich het puntenverlies van United tegen Chelsea aanrekenen. De Spaanse keeper liet op Old Trafford twee minuten voor rust een slappe inzet van Antonio Rüdiger los, waarna Marcos Alonso de bal van dichtbij simpel binnen kon tikken.

De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer was na elf minuten op voorsprong gekomen door een treffer van Juan Mata, na een pass van Luke Shaw. De thuisploeg raakte in een rommelige tweede helft verdediger Eric Bailly kwijt met een ogenschijnlijk zware blessure.

Vardy viert zijn eerste van twee treffers met de mascotte van Leicester. (Foto: Pro Shots)

Rode kaart Maitland-Niles nekt Arsenal

Arsenal leed uit bij Leicester al de derde competitienederlaag op rij. De ploeg van trainer Unai Emery speelde in het King Power Stadium bijna een uur lang met tien man, na een tweede gele kaart voor Ainsley Maitland-Niles in de 36e minuut.

Leicester, dat als nummer acht nog kans heeft op een Europa League-ticket, buitte het numerieke overwicht in de tweede helft uit. Youri Tielemans opende na een uur spelen de score, Jamie Vardy maakte er in de laatste vijf minuten 2-0 en 3-0 van.

Als Arsenal en Chelsea zich op basis van de reguliere competitie niet weten te plaatsen voor de Champions League, kan de Europa League nog dienen als reddingsboei. Arsenal staat daarin donderdag in de halve finale tegenover Valencia, Chelsea stuit op Eintracht Frankfurt. De winnaar van dat toernooi verdient een startbewijs voor de Champions League.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Premier League