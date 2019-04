Lieke Martens en Stefanie van der Gragt hebben zich zondag met FC Barcelona ten koste van Bayern München geplaatst voor de finale van de Champions League. Zij treffen daarin het Olympique Lyon van Shanice van de Sanden, dat afrekende met Chelsea.

Nadat Barcelona vorige week de uitwedstrijd tegen Bayern München al met 0-1 had gewonnen, trok de Spaanse ploeg ook in de return aan het langste eind: 1-0.

Martens stond bij Barcelona in de basis en werd vier minuten voor tijd gewisseld. Van der Gragt bleef in het Mini Estadi de hele wedstrijd op de bank. Bij Bayern München mocht Jill Roord een half uur voor tijd invallen.

Mariona Caldentey maakte vlak voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd door een penalty te benutten. Barcelona hield die voorsprong vast, ondanks een rode kaart voor Kheira Hamraoui twintig minuten voor tijd. De Française was vorige week de matchwinner bij het uitduel in München.

Van de Sanden invaller bij Lyon

Lyon speelde in Londen met 1-1 gelijk bij Chelsea. Dat was voldoende, nadat de Franse topploeg voor eigen publiek al met 2-1 had gewonnen.

Van de Sanden speelde alleen het laatste kwart van de wedstrijd mee. De pijlsnelle vleugelspits van Oranje kwam in de 69e minuut in het veld voor Delphine Cascarino.

De eindstand stond toen al op de borden. Eugénie opende na een kwartier de score in het Cherry Red Records Stadium. Jo So-yun bracht Chelsea terug in de wedstrijd, maar de Engelse ploeg kon geen verlenging afdwingen.

De Franse ploeg kan de belangrijkste Europese beker al voor de zesde keer winnen. Lyon won bovendien de laatste drie edities. Ook in 2010/2011 en 2011/2012 won Lyon de Champions League.

Barcelona eerste Spaanse finalist

Barcelona is pas de eerste Spaanse finalist in de Champions League voor vrouwen, die sinds het seizoen 2001/2002 op het programma staat. Vorig seizoen verloor Barcelona in de kwartfinales van de latere winnaar Lyon.

Martens speelt sinds 2017 voor de Catalaanse ploeg, die haar na het door Nederland gewonnen EK overnam van het Noorse Rosengard. Van der Gragt is bezig aan haar eerste seizoen bij de ploeg die in de Spaanse competitie momenteel de tweede plaats bezet achter Atlético Madrid.

De finale van de Champions League voor vrouwen wordt op 18 mei om 18.00 uur gespeeld. Het duel vindt plaats in de Groupama Arena in Boedapest.