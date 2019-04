Jasper Cillessen wil na dit seizoen vertrekken bij FC Barcelona. De tweede keeper van de Catalaanse ploeg hoopt op een club waar hij kan rekenen op een basisplaats.

"Ik hoop dat ik een mooie nieuwe club ga vinden waar ik kan spelen, want ik wil heel graag spelen", aldus Cillessen zaterdag na het duel met Levante (1-0) tegen Ziggo Sport. Barcelona verzekerde zich in dat duel van de 26e landstitel uit de clubgeschiedenis.

Cillessen speelde dit seizoen alleen duels in het Spaanse bekertoernooi voor Barcelona. De ploeg haalde daarin de finale, die op 25 mei op het programma staat. Valencia is de tegenstander in de eindstrijd.

In de competitie en de Champions League moest Cillessen net als de afgelopen twee seizoenen de Duitser Marc-André ter Stegen voor zich dulden.

FC Barcelona concentreert zich volgens Cillessen nu vooral op de Champions League, waarin Liverpool wacht in de halve finales. "Dat is het grote doel, dus de focus ligt alweer op woensdag. Dat worden geen makkelijke wedstrijden, Liverpool is een goede ploeg."

Cillessen speelt sinds de zomer van 2016 voor Barcelona en heeft nog een contract tot medio 2021 bij de Catalaanse club.

Jasper Cillessen staat sinds de zomer van 2016 onder contract bij Barcelona. (Foto: Getty Images)