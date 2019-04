Coach Huub Stevens maakte de spelers van Schalke 04 zaterdag een groot compliment na de zege (2-4) bij titelkandidaat Borussia Dortmund. Door de overwinning zette de Bundesliga-club een belangrijke stap richting lijfsbehoud.

"Eerlijk gezegd had ik het een klein beetje zien aankomen", aldus de Nederlandse interim-trainer. "De afgelopen dagen zag ik dat iedereen zeer geconcentreerd en gemotiveerd was."

"Tactisch hebben we het heel goed gedaan", vervolgde Stevens. "De opdrachten zijn uitgevoerd zoals we dat hadden afgesproken. Bovendien was de inzet geweldig. Daardoor konden we de wedstrijd winnen."

Dortmund kwam nog wel op een 1-0-voorsprong, maar stond daarna zomaar op een 1-3 achterstand door treffers van Daniel Caligiuri (strafschop), Salif Sané en opnieuw Caligiuri. De thuisploeg was toen al gereduceerd tot negen man door rode kaarten voor Marco Reus en Marius Wolf. Door treffers van Axel Witsel en Breem Embolo eindigde het duel in 2-4.

"Misschien hebben we soms een beetje geluk gehad. Maar als je in Dortmund wint kun je alleen maar blij zijn. En dat zijn we", zei de 65-jarige Stevens.

Na afloop zorgde de zege bij de Nederlander voor emoties. "Ik moest net wel even een traantje wegpinken. Het is toch iets bijzonders als je als degradatiekandidaat wint bij de ploeg die kampioen kan worden."

Huub Stevens vier de overwinning met zijn ploeg. (Foto: Pro Shots)

'Hebben kampioenschap verspeeld tegen Schalke'

Schalke vergrootte door de zege het gat met de 'onveilige' zestiende plaats van VfB Stuttgart tot zes punten met nog drie duels te gaan. Daardoor is de ploeg uit Gelsenkirchen zo goed als zeker van nog een jaar Bundesliga.

"Stuttgart komt ook nog naar Gelsenkirchen, dus ook die wedstrijd wordt heel erg belangrijk voor ons. Maar het mag gevierd worden, zeker als je een derby wint. Daarna moet de focus weer op de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Augsburg van volgende week", besloot Stevens.

Lucien Favre, de coach van Dortmund, zei dat de nederlaag bijzonder hard was aangekomen. "Ik denk dat we vandaag onze kansen op het kampioenschap hebben verspeeld."

Dortmund heeft met een wedstrijd meer gespeeld een punt achterstand op Bayern München, dat zondag op bezoek gaat bij 1. FC Nürnberg. Na dit weekend staan er nog drie speelrondes op het programma in de Bundesliga.

Bekijk de stand en het programma in de Bundesliga