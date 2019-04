Barcelona-trainer Ernesto Valverde benadrukte zaterdag na het behalen van de landstitel in Spanje dat zijn ploeg zich nu moet focussen op het winnen van de Champions League en de Spaanse beker.

De laatste keer dat de club een zogenaamde treble (Champions League, landstitel en beker) won, was in 2015.

"We zijn nu blij, maar hebben dit seizoen nog twee uitdagingen voor ons", aldus de Spanjaard na de 1-0-zege op Levante.

Door die overwinning kwam Barcelona op negen punten van nummer twee Atletico Madrid met nog drie wedstrijden te spelen. Omdat het onderlinge resultaat in Spanje boven het doelsaldo gaat, kan Atletico Barcelona niet meer inhalen en behaalde de Catalaanse club voor de 26e keer de landstitel.

"Kampioen worden met deze voorsprong en deze goede tegenstanders is moeilijk. Daar mogen we trots op zijn", zei de trainer op een persconferentie na de wedstrijd.

Lionel Messi toont de beker aan het publiek. (Foto: Pro Shots)

'We weten dat Messi altijd scoort'

Sterspeler Lionel Messi begon tegen Levante op de bank, maar zorgde in de tweede helft wel voor de enige treffer van de kampioenswedstrijd. "We wisten vooraf dat Messi in ieder geval de tweede helft zou spelen."

"Hij moet wedstrijdritme houden omdat we woensdag weer een belangrijke wedstrijd hebben tegen Liverpool. Dat 'Leo' scoorde verraste ons niet, want hij scoort overal", besloot Valverde.

Barcelona ontvangt woensdag Liverpool in Camp Nou in de halve finales van de Champions League. Volgende week dinsdag is de return in Engeland. De Spaanse bekerfinale tussen Barcelona en Valencia is op zaterdag 25 mei in Sevilla.