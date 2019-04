Frank de Boer heeft zondag zijn tweede overwinning als coach van Atlanta United geboekt in de Major League Soccer. Tegen Colorado Raptors (1-0) zag de Nederlandse trainer zijn ploeg de eerste competitiezege voor eigen publiek dit seizoen behalen.

Julian Gressel maakte twintig minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De Duitse middenvelder was het meest attent bij een voorzet van Darlington Nagbe en tikte binnen bij de eerste paal.

Door de overwinning steeg Atlanta naar de tiende plaats in de Eastern Conference, met acht punten uit zeven wedstrijden. De Boer staat met zijn ploeg in punten gelijk met nummer negen New York Red Bulls, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.

De achterstand op koploper DC United, dat twee wedstrijden meer heeft gespeeld dan Atlanta, bedraagt negen punten.

De overwinning is voor De Boer de eerste thuiszege in de competitie met Atlanta, de regerend landskampioen van de Verenigde Staten. Twee weken geleden boekte de oud-coach van Ajax zijn eerste overwinning in de MLS op bezoek bij New England Revolution (0-2).