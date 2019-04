Lionel Messi heeft FC Barcelona zaterdag aan de 26e landstitel geholpen uit de clubgeschiedenis. De Argentijnse sterspeler maakte het enige doelpunt in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Levante.

Messi begon verrassend op de reservebank, maar hij kwam gelijk na rust in het veld en was in de 62e minuut trefzeker door de bal behendig in de verre hoek te plaatsen na goed voorbereidend werk van Arthur Vidal.

Barcelona had daarna nog wel het geluk dat Levante een aantal enorme kansen onbenut liet. Zo schoot José Luis Morales Nogales van dichtbij hoog over en raakte Enis Bardhi de buitenkant van de paal.

Barcelona moest winnen om het kampioenschap al zaterdag veilig te stellen, omdat naaste achtervolger en de enig overgebleven concurrent eerder op zaterdag al in eigen huis met 1-0 wist te winnen van Real Valladolid.

De ploeg van trainer Ernesto Valverde heeft met nog drie speelrondes te gaan weliswaar weliswaar een voorsprong van negen punten op Atlético, maar kan niet meer gepasseerd worden omdat het onderlinge resultaat bepalend is in Spanje.

Barcelona kende zodoende een goede generale voor de heenwedstrijd van woensdag op eigen veld tegen Liverpool in de halve finales van de Champions League. De Catalanen hopen de 'cup met de grote oren' voor het eerst sinds 2015 te veroveren.

Cristiano Ronaldo viert zijn zeshonderdste doelpunt in clubverband. (Foto: Pro Shots)

Topper in Serie A eindigt onbeslist

De topper in de Serie A tussen Internazionale en Juventus eindigde onbeslist. Beide grootmachten moesten in Stadio Giuseppe Meazza genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

Inter kwam al heel snel op voorsprong door een doelpunt van Radja Nainggolan (fraaie volley), maar Juventus bracht de stand na ruim een uur spelen op gelijke hoogte dankzij een treffer van Cristiano Ronaldo (streep in korte hoek).

Het was voor Ronaldo alweer zijn zeshonderdste doelpunt in clubverband. Hij scoorde tot dusver 27 keer voor Juventus, 450 keer voor Real Madrid, 118 keer voor Manchester United en 5 keer voor Sporting CP.

Juventus kroonde zich vorige week al tot kampioen. Inter is als nummer drie nog volop in de race voor een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

AS Roma steeg naar de vierde plaats door voor eigen publiek met 3-0 te winnen van Cagliari, maar kan die positie zondag weer kwijtraken als AC Milan zondag geen misstap begaat op bezoek bij Torino.

