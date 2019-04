Lionel Messi heeft FC Barcelona zaterdag aan de 26e landstitel geholpen uit de clubgeschiedenis. De Argentijnse sterspeler maakte het enige doelpunt in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Levante.

Messi begon verrassend op de reservebank, maar hij kwam gelijk na rust in het veld en was in de 62e minuut trefzeker door de bal behendig in de verre hoek te plaatsen na goed voorbereidend werk van Arthur Vidal.

Daarna had Barcelona nog wel het geluk dat Levante een aantal enorme kansen onbenut liet. Zo schoot José Luis Morales Nogales van dichtbij hoog over en raakte Enis Bardhi de buitenkant van de paal.

Barcelona moest winnen om het kampioenschap al zaterdag veilig te stellen, omdat naaste achtervolger en de enig overgebleven concurrent Atlético Madrid eerder op zaterdag al in eigen huis met 1-0 te sterk was voor Real Valladolid.

Barça, dat vorig seizoen ook de titel opeiste, heeft met nog drie speelrondes te gaan weliswaar een voorsprong van negen punten op Atlético, maar kan niet meer gepasseerd worden omdat het onderlinge resultaat bepalend is in Spanje.

Barcelona kende zodoende een goede generale voor de heenwedstrijd van woensdag op eigen veld tegen Liverpool in de halve finales van de Champions League. De Catalanen hopen de 'cup met de grote oren' voor het eerst sinds 2015 te veroveren.

De spelers van Stade Rennes houden de Coupe de France omhoog. (Foto: Pro Shots)

Paris Saint-Germain grijpt naast Coupe de France

Paris Saint-Germain verzuimde de Coupe de France te winnen. De Parijzenaars verloren in de finale van het belangrijkste bekertoernooi in Frankrijk verrassend na strafschoppen van Stade Rennes (5-6 en 2-2 na de reguliere speeltijd).

PSG zat aanvankelijk op rozen. De ploeg stond na ruim twintig minuten spelen al op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Dani Alves en Neymar, maar verspeelde die marge dankzij treffers van Presnel Kimpembe (eigen goal) en Mexer.

De verlenging stond bol van de harde overtredingen. Kylian Mbappé van PSG kreeg vlak voor tijd zelfs de rode kaart na een smerige trap in de knieholte van tegenstander Damien Da Silva.

In de strafschoppenserie bleven alle spelers uiterst koel, maar toen Christopher Nkunku namens PSG huizenhoog over schoot, was de loterij wel gelijk beslist in het voordeel van Rennes.

Rennes won de Coupe de France voor de derde keer in de clubgeschiedenis en pas voor de eerste keer sinds 1971. PSG was de afgelopen vier jaar telkens de sterkste.

Cristiano Ronaldo viert zijn zeshonderdste doelpunt in clubverband. (Foto: Pro Shots)

Topper in Serie A eindigt onbeslist

De topper in de Serie A tussen Internazionale en Juventus eindigde onbeslist. Beide grootmachten moesten in Stadio Giuseppe Meazza genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

Inter kwam al heel snel op voorsprong door een doelpunt van Radja Nainggolan (fraaie volley), maar Juventus bracht de stand na ruim een uur spelen op gelijke hoogte dankzij een treffer van Cristiano Ronaldo (streep in korte hoek).

Het was voor Ronaldo alweer zijn zeshonderdste doelpunt in clubverband. Hij scoorde tot dusver 27 keer voor Juventus, 450 keer voor Real Madrid, 118 keer voor Manchester United en 5 keer voor Sporting CP.

Juventus kroonde zich vorige week al tot kampioen. Inter is als nummer drie bijna zeker van een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

AS Roma steeg naar de vierde plaats door voor eigen publiek met 3-0 te winnen van Cagliari, maar kan die positie zondag weer kwijtraken als AC Milan geen misstap begaat op bezoek bij Torino.

