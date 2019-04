Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino beseft dat zijn ploeg zaterdag geen ideale generale heeft gekend voor de heenwedstrijd van dinsdag thuis tegen Ajax in de halve finales van de Champions League. De Londenaren verloren met 0-1 van West Ham United.

"Iedereen is teleurgesteld. We wisten dat het lastig zou worden. Zij kwamen hier fris, terwijl dat bij ons een ander verhaal was. In de eerste helft hebben we veel gecreëerd en na rust hadden we moeite om tot kansen te komen", zei Pochettino.

"Er kwam in de tweede helft ruimte voor hen te liggen in de omschakeling, wat voor ons de nodige arbeid opleverde. Zoiets gebeurt nu eenmaal in het voetbal, daar heb ik weinig over te zeggen verder."

Tottenham ging ten onder door een doelpunt van Michail Antonio halverwege de tweede helft. De aanvaller schudde directe tegenstander Davinson Sánchez van zich af en schoot de bal vervolgens overtuigend langs doelman Hugo Lloris.

Het was voor Tottenham pas de eerste nederlaag en het eerste tegendoelpunt in het nieuwe stadion. De 'Spurs' wonnen sinds de opening van Crystal Palace (2-0), Manchester City (1-0), Huddersfield Town (4-0) en Brighton & Hove Albion (1-0).

'De mentaliteit is het belangrijkste'

Tottenham heeft nu drie dagen de tijd om zich voor te bereiden op het eerste duel met Ajax. De Amsterdammers hoefden dit weekeinde niet in actie te komen van de KNVB, iets wat Pochettino vrijdag op zijn persconferentie nog "oneerlijk" noemde.

"Het is altijd lastig om je voor te bereiden op een halve finale van de Champions League, tegen een goede ploeg als Ajax. De mentaliteit is het belangrijkste, we moeten verder", toonde hij zich na de wedstrijd tegen West Ham een stuk milder.

Pochettino deed tegen West Ham een beroep op vrijwel al zijn basisspelers. Hij maakte alleen geen gebruik van Jan Vertonghen en Kieran Trippier, maar de verwachting is dat zij er tegen Ajax gewoon weer bij zullen zijn.

"Vertonghen en Trippier waren er vandaag niet bij, omdat het een risico was om met hen te spelen. Dan brengen we een andere speler in het veld en dan hebben we nog steeds de beste elf, omdat dat in mijn ogen de spelers zijn die we opstellen."

De heenwedstrijd tussen Tottenham en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in het Tottenham Hotspur Stadium. De return is op woensdag 8 mei om eveneens 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

