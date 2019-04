Tottenham Hotspur heeft zaterdag een slechte generale gekend voor de heenwedstrijd van dinsdag thuis tegen Ajax in de halve finales van de Champions League. De Londenaren verloren met 0-1 van West Ham United.

Michail Antonio kroonde zich tot matchwinner. De aanvaller maakte halverwege de tweede helft het enige doelpunt door directe tegenstander Davinson Sánchez van zich af te schudden en de bal overtuigend langs doelman Hugo Lloris te schieten.

Het was pas de eerste nederlaag en het eerste tegendoelpunt van Tottenham in het nieuwe stadion. De 'Spurs' wonnen sinds de opening van Crystal Palace (2-0), Manchester City (1-0), Huddersfield Town (4-0) en Brighton & Hove Albion (1-0).

Manager Maurico Pochettino, die vrijdag zijn beklag deed over het feit dat Ajax dit weekeinde vrijaf heeft, deed tegen West Ham een beroep op vrijwel al zijn basisspelers. Hij gaf alleen Jan Vertonghen en Kieran Trippier rust.

Vincent Janssen, die tegen Ajax niet speelgerechtigd is, mocht een kwartier voor tijd invallen. De spits zag diep in de blessuretijd zijn kopbal van de lijn worden gehaald, waardoor er geen verandering kwam aan de 0-1-stand.

Tottenham deed daardoor slechte zaken in de strijd om een plek in de top vier in de Premier League en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg kan zondag Chelsea, Arsenal en Manchester United dichterbij zien komen.

Ryan Babel viert zijn fraaie doelpunt tegen Cardiff City. (Foto: Pro Shots)

Babel opnieuw van grote waarde voor Fulham

Ryan Babel was zaterdag opnieuw van grote waarde voor het al lang en breed gedegradeerde Fulham. De aanvaller hielp 'The Cottagers' met een doelpunt aan een 1-0-zege op Cardiff City.

Babel schoot de bal zo'n tien minuten voor tijd op aangeven van Cyrus Christie van een meter of 25 in één keer op zeer fraaie wijze in de linkerbovenhoek achter de volstrekt kansloze doelman Neil Etheridge.

Het was voor Babel alweer zijn vijfde doelpunt van het seizoen in de Premier League en zijn vierde in de laatste vijf wedstrijden. De routinier zei deze week ook volgend seizoen actief te willen zijn op het hoogste niveau in Engeland en lijkt dus te vertrekken bij Fulham.

Cardiff moet net als Fulham en Huddersfield Town vrezen voor degradatie. De club uit Wales heeft vier punten achterstand op de 'veilige' zeventiende plaats van Brighton, dat in eigen huis met 1-1 gelijkspeelde tegen Newcastle United.

Verder won Wolverhampton Wanderers met 1-2 van Watford en was er een gelijkspel bij Crystal Palace tegen Everton (0-0) en bij Southampton tegen het AFC Bournemouth van Nathan Aké (3-3).

