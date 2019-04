De English Football League (EFL) heeft besloten om de wedstrijd tussen Bolton Wanderers en Brentford van zaterdag in het Championship uit te stellen. Die beslissing volgt op een dreigende boycot van de spelers van Bolton, die niet meer willen spelen tot ze hun achterstallige salaris hebben gekregen.

"Door deze teleurstellende ontwikkelingen zien wij ons genoodzaakt om de wedstrijd uit te stellen", schrijft de EFL in een verklaring. "De wedstrijd wordt op een later moment ingehaald. Bolton moet hoe dan ook zijn laatste twee duels spelen."

De spelers van Bolton hebben hun salaris over maart nog altijd niet ontvangen. Het is niet de eerste keer dat het uitkeren van het maandelijkse loon vertraging oploopt, want in februari was dat ook al het geval. De selectie besloot begin april al 48 uur niet te trainen uit protest tegen de gang van zaken.

Bolton verkeert al langere tijd in financiële problemen en is ook al maanden in onzekerheid over een mogelijke overname. In februari leek er een akkoord te liggen met een consortium onder leiding van zakenman Parminder Basran, maar die onderhandelingen liepen op het laatste moment stuk.

Bolton kan degradatie niet meer voorkomen

De spelers van Brentford waren vrijdag al naar het noorden van Engeland afgereisd om zich voor te bereiden op het treffen met Bolton Wanderers, dat zich op de officiële website excuseert voor het feit dat de wedstrijd nu niet door kan gaan.

Bolton speelt dit seizoen nergens meer voor, want de ploeg van trainer Phil Parkinson staat op de voorlaatste plek en kan degradatie naar de League One niet meer voorkomen. Op zondag 5 mei staat de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Nottingham Forrest op het programma.

Bij Bolton zit er met Yanic Wildschut één Nederlander in de selectie. De voormalige spits van onder meer VVV-Venlo en sc Heerenveen wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Norwich City, de koploper in het Championship.