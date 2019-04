Danny Rose heeft geen goed woord over voor de straf die Montenegro heeft gekregen van de UEFA. De linksback, die vorige maand net als enkele andere spelers van het Engelse elftal racistisch werd bejegend door supporters van het Oost-Europese land, vindt dat de Europese voetbalbond veel harder op had moeten treden.

Montenegro kreeg voor de gebeurtenissen tijdens het door Engeland gewonnen EK-kwalificatieduel (1-5) een boete van 20.000 euro en het land moet de eerstkomende thuiswedstrijd achter gesloten deuren spelen. Bij het opstellen van de boete is ook gekeken naar het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen.

De spelers van Engeland en bondscoach Gareth Southgate spraken na de wedstrijd schande van de racistische leuzen en riepen de UEFA op hard in te grijpen, maar Rose vindt niet dat de Europese voetbalbond aan dat verzoek heeft voldaan.

"Deze straf is niet hard genoeg", zegt de verdediger van Tottenham Hotspur in gesprek met Sky Sports. "Ik ben er verder niet door verrast, al is het natuurlijk treurig en schokkend dat we op dit punt zijn beland. Er is verder niet zo veel wat ik kan doen. Ik hoop alleen dat ik daar nooit meer hoef te spelen."

De Engelse voetbalbond toonde zich wel wat meer tevreden met de straf voor Montenegro, dat bij het eerstvolgende thuisduel met Kosovo een groot spandoek moet laten zien met de tekst "#EqualGame". "Laat dit een teken zijn dat er in het voetbal en in de maatschappij geen ruimte is voor racisme", aldus de FA in een verklaring.

Raheem Sterling in actie tijdens de wedstrijd tegen Montenegro. (Foto: Pro Shots)

Rose denkt dat hij geen kans krijgt als trainer

Rose, die vaker het slachtoffer is geweest van racisme, zei begin deze maand nog dat hij vanwege de discriminatie in het voetbal uitkijkt naar het einde van zijn loopbaan. De 26-voudig international ziet het ook niet zitten om na het beëindigen van zijn spelerscarrière nog trainersdiploma's te halen.

"Waarom zou ik dat doen? Ik krijg toch geen kans op het hoogste niveau", aldus de 28-jarige Rose. "Toen ik zei dat ik uitkijk naar het einde van mijn loopbaan, dachten mensen dat ik het had over twee of drie racistische incidenten in het voetbal. Maar ik bekijk het in een veel breder perspectief."

"Waarom moet een geweldige oud-voetballer als Sol Campbell in de League Two aan zijn trainersloopbaan beginnen? Met alle respect voor de League Two, maar veel anderen van zijn generatie krijgen direct een plek in de top van het Championship of de Premier League. Ik zie het halen van mijn trainersdiploma's dan ook als een verspilling van mijn tijd."