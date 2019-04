FC Den Bosch hoopt dat Willem van Hanegem (75) de trainer wil zijn van de Brabantse club in de play-offs om promotie/degradatie.

"Willem is donderdag benaderd en hij zei niet direct nee", zegt woordvoerder Ester Bal van FC Den Bosch vrijdag tegen Omroep Brabant. "Maar Willem wilde graag eerst de ploeg zien voetballen en daarom is hij vrijdagavond in Kerkrade om de ploeg te bekijken. Willem is nu aan zet."

Van Hanegem zat vrijdagavond op de tribune bij het uitduel van FC Den Bosch bij Roda JC (0-2-zege). Hij zat naast manager voetbalzaken Bert Ruijsch en clubicoon Wim van der Horst.

'De Kromme' meldde tijdens het duel aan het AD dat hij "gewoon eens een wedstrijd aan het bekijken" was met zijn "oude maat" Van der Horst. "Ik coach van Den Bosch? Ja, Wim zit me nu lachend aan te kijken. Maar dat is niet aan orde. Of ik het in de toekomst uitsluit? Haha, ja, dat denk ik wel", zei hij.

Willem van Hanegem in 2007 als trainer van FC Utrecht. (Foto: ProShots)

Den Bosch ontsloeg dinsdag trainer Boessen

Van Hanegem was ruim tien jaar geleden voor het laatst trainer. In december 2008 werd hij na anderhalf seizoen ontslagen door FC Utrecht.

FC Den Bosch is op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Wil Boessen van afgelopen dinsdag. De Limburger haalde uit zijn laatste vijftien wedstrijden slechts elf punten met de Brabanders.

Nummer zes Den Bosch won de tweede periodetitel en is zeker van deelname aan de play-offs.

