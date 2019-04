Liverpool heeft vrijdagavond de koppositie heroverd op Manchester City. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum was op Anfield met 5-0 veel te sterk voor het al gedegradeerde Huddersfield Town.

Naby Keïta opende al in de eerste minuut de score namens Liverpool. Steraanvallers Sadio Mané en Mohamed Salah maakten allebei één goal voor en één goal na rust.

Salah is met 21 treffers nu de topscorer van Engeland en Mané staat tweede met twintig doelpunten. Het is de vijfde keer in de geschiedenis van de Premier League dat twee ploeggenoten beiden minimaal twintig keer hebben gescoord in één seizoen.

Liverpool staat met nog twee duels te gaan op 91 punten, twee meer dan concurrent Manchester City. De regerend kampioen kan de koppositie zondag weer terugpakken met een zege bij Burnley.

Huddersfield Town-keeper Jonas Lössl moest vijf keer vissen. (Foto: Pro Shots)

Snelste Premier League-goal ooit voor Liverpool

Liverpool kende een droomstart tegen Huddersfield Town, want Keïta maakte op aangeven van Salah al na vijftien seconden de openingstreffer, nadat de middenvelder zelf een fout had afgedwongen in de defensie van de bezoekers.

Het betekende de snelste goal ooit van Liverpool in de Premier League. Het algehele record blijft in handen van Shane Long, die afgelopen dinsdag namens Southampton tegen Watford (1-1) al na 7,7 seconden doel trof.

Halverwege de eerste helft kwam het sterke Liverpool op 2-0. Van Dijk zette de aanval op met een rush naar voren, linksback Andy Robertson gaf een puntgave voorzet en Mané kopte binnen. Salah bepaalde de ruststand in de blessuretijd op aangeven van rechtsback Trent Alexander-Arnold op 3-0.

In de tweede helft scoorde Mané voor de tweede keer met zijn hoofd, deze keer na een voorzet van aanvoerder Jordan Henderson, en bepaalde Salah de eindstand na een fraaie aanval via invaller Xherdan Shaqiri en Robertson.

Van Dijk speelde de hele wedstrijd bij Liverpool, terwijl Wijnaldum na 73 minuten werd afgelost door Shaqiri. Alex Oxlade-Chamberlain maakt een kwartier voor tijd na 367 dagen zijn rentree na een zware knieblessure.

Resterend programma Liverpool 4 mei: Newcastle United-Liverpool

12 mei: Liverpool-Wolverhampton Wanderers

Resterend programma Manchester City 28 april: Burnley-Manchester City

6 mei: Manchester City-Leicester City

12 mei: Brighton & Hove Albion-Manchester City

Liverpool-manager Jürgen Klopp is blij met Alex Oxlade-Chamberlain. (Foto: Pro Shots)

