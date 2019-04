Memphis Depay heeft vrijdag voor de tweede wedstrijd op rij gescoord voor Olympique Lyon, dat met 2-3 won van Girondins de Bordeaux. In Duitsland zegevierde Peter Bosz voor het derde duel op rij met Bayer Leverkusen.

Memphis opende bij Girondins de Bordeaux-Olympique Lyon in de veertiende minuut de score. Een week geleden deed hij dat ook al tegen Angers (2-1-zege). Het is de tweede keer dit seizoen dat de spits van het Nederlands elftal twee Ligue 1-duels op rij scoort. Hij staat nu op acht competitiegoals.

Bordeaux kwam nog voor rust op voorsprong via treffers van Jimmy Briand en Nicolas De Preville, maar in de tweede helft trok Lyon de zege naar zich toe. Maxwell Cornet tekende in de 67e minuut voor 2-2, waarna Moussa Dembélé vijf minuten voor tijd de winnende goal maakte.

Kenny Tete speelde de eerste tachtig minuten mee bij Lyon. Memphis mocht de hele wedstrijd blijven staan.

Olympique Lyon staat met nog vier duels te gaan derde in de Ligue 1 met 62 punten. Nummer twee Lille heeft drie punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Paris Saint-Germain is al zeker van de titel in Frankrijk.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1

Bayer Leverkusen deed goede zaken in Augsburg: 1-4. (Foto: Pro Shots)

Leverkusen mag nog hopen op Champions League

Bayer Leverkusen mag in Duitsland blijven hopen op kwalificatie voor de Champions League. De ploeg van Bosz behaalde bij FC Augsburg de derde competitiezege op rij: 1-4.

Daardoor stijgt Leverkusen voorlopig naar de zesde plaats op de ranglijst, op nog maar twee punten van Eintracht Frankfurt. De nummer vier speelt zaterdag thuis tegen Hertha BSC. De eerste vier van de Bundesliga kwalificeren zich voor de Champions League.

Kevin Danso opende in de twaalfde minuut de score voor FC Augsburg. Kevin Volland maakte kort daarna gelijk. Bosz dacht even later op voorsprong te komen met zijn ploeg, maar de treffer van Lucas Alario werd na interventie van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Na de rust nam Leverkusen alsnog afstand van Augsburg, dat met verdediger Jeffrey Gouweleeuw aantrad. Kai Havertz, Jonathan Tah en Julian Brandt scoorden voor de bezoekers.