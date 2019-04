Almere City FC heeft vrijdag de vierde en laatste periodetitel veroverd in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Ole Tobiasen was in de voorlaatste wedstrijd van het reguliere seizoen met 2-1 te sterk voor Jong PSV.

Damon Mirani zette Almere City tien minuten voor rust op aangeven van Youri Loen op voorsprong, maar Jong PSV - dat met onder anderen Jordan Teze, Dante Rigo, Mohammed Ihattaren en Maxi Romero een sterk elftal opstelde - kwam in de eerste minuut van de tweede helft via Cody Gakpo op gelijke hoogte.

Door een treffer van de Griek James Efmorfidis in de 78e minuut kon het feest alsnog losbarsten in Almere.

De Flevolanders - die in de reguliere stand vierde staan met 62 punten, een clubrecord - hebben 21 punten uit acht duels in de vierde periode. Nummer twee SC Cambuur heeft met nog één duel te gaan een onoverbrugbare afstand van vijf punten.

Ook Sparta Rotterdam (eerste periode), FC Den Bosch (tweede periode) en kampioen FC Twente (derde periode) wisten dit seizoen een periodetitel te veroveren, goed voor rechtstreekse plaatsing voor de play-offs om promotie/degradatie. Vorig jaar bereikte Almere City de finale van de play-offs, waarin het verloor van De Graafschap.

De spelers van NEC gaven kampioen FC Twente een erehaag voor de wedstrijd. (Foto: ProShots)

TOP Oss, NEC en Cambuur ook naar play-offs

TOP Oss, NEC en SC Cambuur zijn na vrijdagavond via de ranglijst zeker van een plek in de play-offs, waaraan in totaal acht clubs uit de Keuken Kampioen Divisie mogen meedoen.

TOP Oss (zevende met 59 punten) won door een late treffer van Huseyin Dogan met 1-0 van FC Dordrecht.

NEC (achtste met 57 punten) was in eigen huis veel te sterk voor FC Twente, dat het kampioensfeest van maandag en dinsdag nog in de benen had. Mike Trésor Ndayishimiye, topscorer Ferdy Druijf (2) en Jonathan Okita bezorgden interim-trainer Ron de Groot zijn vijfde zege op rij: 4-0. Druijf staat nu op 28 goals.

Cambuur (negende met 57 punten) profiteerde in het thuisduel met MVV Maastricht optimaal van een heel vroege rode kaart voor MVV-verdediger Dimitri Lavalée. De Friezen wonnen mede door drie goals van Robin Maulun (twee penalty's) met 4-1.

MVV-verdediger Dimitri Lavalée kreeg al in de achtste minuut rood tegen Cambuur. (Foto: Pro Shots)

RKC zo goed als zeker van play-offs

RKC Waalwijk (tiende met 56 punten) zegevierde met liefst 1-4 bij nummer drie Go Ahead Eagles. Mario Bilate, Stijn Spierings (2) en Darren Maatsen waren trefzeker voor de bezoekers uit Brabant, die zo goed als zeker zijn van het laatste play-offticket. MVV heeft drie punten minder, maar wel een veel slechter doelsaldo (+10 om -4).

Roda JC (dertiende met 52 punten) verloor door goals in blessuretijd van Vincent Vermeij en Stefano Beltrame met 0-2 van FC Den Bosch en is definitief kansloos voor een plek in de nacompetitie.

In de overige duels van de voorlaatste speelronde speelde Sparta Rotterdam met 2-2 gelijk tegen Jong Ajax, verloor FC Eindhoven in eigen huis van Jong AZ (0-1), en was er een remise bij de derby Telstar-FC Volendam (1-1) en bij Jong FC Utrecht-Helmond Sport (1-1).

Geplaatst voor play-offs in Keuken Kampioen Divisie Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, Almere City FC, FC Den Bosch, Top Oss, NEC, SC Cambuur

