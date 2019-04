Het tweede doelpunt van PSV in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-3) blijft voorlopig op naam van Michal Sadílek staan. De KNVB heeft het laatste woord en laat vrijdag weten dat totdat het protest van PSV behandeld is, er niets verandert op het wedstrijdformulier.

De koepelorganisatie van Eredivisie-clubs ECV meldde eerder op vrijdag dat de treffer op naam van Luuk de Jong komt. De spits claimde de goal direct, waarna PSV een protest indiende.

Sadílek leek donderdag direct te scoren uit een vrije trap. De Jong ging volgens scheidsrechter Dennis Higler en de VAR onder de bal door. De aanvoerder van PSV gaf op zijn beurt aan dat hij voelde dat hij de bal met zijn hoofd raakte en dat het "100 procent" zijn goal was. Op het formulier had Higler Sadílek genoteerd als doelpuntenmaker.

"Uit de herhalingen is gebleken dat De Jong contact maakte met de bal, waarna de baan en omwenteling van de bal licht veranderden. Dus is besloten om het doelpunt aan de spits van PSV toe te kennen", zei de ECV.

De KNVB spreekt dit tegen. "We hebben een protest ontvangen van PSV maar dat is nog niet behandeld. We werken bij de KNVB met wedstrijdformulieren en daarop is nog niets veranderd zolang het protest in behandeling is. Dat is de procedure die we volgen", zegt een woordvoerder van de bond. "We hopen begin volgende week een besluit te nemen."

Luuk de Jong, topscorer van de Eredivisie, blijft voorlopig op 27 doelpunten staan. Ajacied Dusan Tadic staat met 24 treffers op de tweede plaats.

