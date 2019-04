Montenegro moet de eerstvolgende thuiswedstrijd in de EK-kwalificatie voor het EK voetbal van 2020 achter gesloten deuren afwerken. De UEFA heeft de voetbalbond van het Balkanland vrijdag gestraft wegens de racistische uitingen tijdens het duel met Engeland eind maart in Podgorica (1-5).

De UEFA legde de voetbalbond van Montenegro tevens een geldboete op van 20.000 euro voor andere incidenten tijdens de wedstrijd tegen Engeland.

Bij het eerstvolgende thuisduel met Kosovo dient in het lege stadion tevens een groot spandoek duidelijk zichtbaar te zijn met de tekst "#EqualGame".

Tijdens de wedstrijd tegen Engeland moesten vooral linksback Danny Rose en aanvallers Raheem Sterling en Callum Hudson-Odoi het ontgelden. In Stadion Pod Goricom waren onder meer apengeluiden te horen als een van die spelers aan de bal kwam.

De Engelse internationals en bondscoach Gareth Southgate spraken direct schande van de racistische leuzen en riepen de UEFA op om Montenegro flink te straffen.

"Wat mij betreft speelt Montenegro de volgende wedstrijd in een leeg stadion", zei Sterling. "Hier moet een collectieve straf voor worden uitgedeeld. Als de straf dan voorbij is, dan denken mensen wel twee keer na voordat ze zoiets dwaas doen."

Raheem Sterling vierde zijn 1-5 met een duidelijke boodschap aan het Montenegrijnse publiek. (Foto: Pro Shots)

'Paar idioten hebben avond verpest'

De vleugelspeler van Manchester City tekende in de 81e minuut voor de 1-5 namens Engeland en vierde zijn doelpunt door zijn handen achter zijn oren te plaatsen. Hij gaf toe dat dat een reactie was richting het publiek voor de racistische bejegeningen aan zijn adres.

"Een paar idioten hebben een geweldige avond verpest. Het is heel triest dat we daar nu over moeten praten na zo'n mooie overwinning", zei Sterling. "Het waren niet één of twee mensen die het hoorden, maar de hele bank bij ons."

Rose zei een week na de wedstrijd in Podgorica dat hij het heeft gehad met de racistische leuzen die hij regelmatig naar zijn hoofd geslingerd krijgt.

"Ik heb er genoeg van", stelde de verdediger van Tottenham Hotspur. "Ik heb misschien nog vijf of zes jaar voor de boeg, maar ik kan niet wachten om het voetbal achter me te laten. Het enige waaraan ik toen dacht was: drie punten pakken en zo snel mogelijk wegwezen hier."