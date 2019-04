De UEFA heeft Paris Saint-Germain-sterspeler Neymar vrijdag voor drie Europese wedstrijden geschorst voor het beledigen van een scheidsrechter.

Neymar krijgt de straf voor zijn stevige teksten op sociale media na de uitschakeling van zijn ploeg door Manchester United in de achtste finales van de Champions League.

De 27-jarige Braziliaan, die door een blessure op de tribune zat bij de return tegen de Engelsen (1-3-nederlaag), was woedend op Damir Skomina, omdat de Sloveense toparbiter United - na inmenging van de VAR - diep in de blessuretijd een penalty gaf voor hands van Presnel Kimpembe. De PSG-verdediger kreeg de bal na een schot van Diogo Dalot ongelukkig op zijn arm.

Marcus Rashford scoorde vanaf 11 meter, waardoor de 'Mancunians' zich plaatsten voor de kwartfinales en het steenrijke en zeer ambitieuze PSG wederom een teleurstellend einde beleefde van een Champions League-campagne.

"Dit is een grove schande", schreef Neymar na het duel van begin maart op Instagram. "Deze beslissing wordt genomen door vier mannen die niets van voetbal weten, gebaseerd op een herhaling in slow motion op een scherm. Wat kan Kimpembe verkeerd doen als hij met zijn rug naar de bal staat? Dit was helemaal niets! Go f*ck yourselves."

Neymar mist eerste duels van volgend seizoen

De UEFA startte direct een onderzoek en klaagde Neymar een maand geleden officieel aan voor zijn uitbarsting.

De aanvaller zal de eerste drie Champions League-duels van volgend seizoen moeten missen. PSG verzekerde zich afgelopen zondag van de titel in Frankrijk en is dus zeker van een plek in de groepsfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Neymar maakte in de kampioenswedstrijd tegen AS Monaco (3-1-zege) zijn rentree na drie maanden blessureleed.