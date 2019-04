De spelers van Bolton Wanderers dreigen met een boycot van de laatste twee speelrondes van dit seizoen in het Championship. Ze willen alleen maar spelen als ze hun achterstallige salaris ontvangen.

"Met grote spijt hebben we moeten besluiten dat we de laatste twee duels alleen zullen spelen als we betaald worden", schrijven de spelers van Bolton Wanderers vrijdag in een verklaring.

De Engelse club kampt al langere tijd met financiële problemen, die deels veroorzaakt worden door de onzekerheid over een mogelijke overname. Begin deze maand besloten de spelers al een keer om niet te trainen omdat coaches en andere stafleden hun salaris niet hadden gekregen.

De voetballers wachten nog steeds op hun salaris voor de maand maart, waardoor ze nu dreigen met een nog drastischer stap. "Vijf leden van onze technische staf hebben hun salaris van maart ook nog niet gekregen", melden de spelers.

"We hebben geprobeerd om te blijven trainen en wedstrijden te blijven spelen onder deze extreem moeilijke omstandigheden, maar we hebben nu het gevoel dat we niet anders kunnen dan deze stap te zetten. We begrijpen dat dit teleurstellend is voor onze fans en daar bieden we onze excuses voor aan."

'The Trotters' moeten dit seizoen nog spelen tegen Brentford (zaterdag thuis) en Nottingham Forest (volgende week zondag uit).

Bolton speelde in 2012 nog in Premier League

Eigenaar Ken Anderson wil Bolton Wanderers al een tijdje verkopen. Hij was in februari dicht bij een akkoord met een consortium onder leiding van zakenman Parminder Basran, maar die onderhandelingen liepen op het laatste moment stuk.

Bolton degradeerde in het seizoen 2011/2012 uit de Premier League en wist daarna niet meer terug te keren op het hoogste niveau.

Volgens seizoen zal de club uitkomen in de League One, het derde Engelse niveau, want door een nederlaag vorige week tegen Aston Villa is het zeker dat Bolton zal degraderen uit het Championship.

Met Yanic Wildschut staat er op dit moment één Nederlander onder contract bij Bolton. De 27-jarige aanvaller wordt de rest van het seizoen gehuurd van Norwich City.