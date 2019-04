Luuk de Jong heeft vrijdag het tweede doelpunt van PSV op bezoek bij Willem II alsnog op zijn naam gekregen. In eerste instantie werd de treffer toegekend aan ploeggenoot Michal Sadílek.

Sadílek leek donderdag te scoren uit een vrije trap, maar aanvoerder De Jong claimde naderhand dat hij de bal met zijn kruin had geschampt. Na een heranalyse van statistiekenbureau Opta Sports krijgt hij de treffer alsnog op zijn naam.

"Die goal was 100 procent zeker van mij. Ik raak de bal licht met mijn achterhoofd, waardoor hij over de keeper heen ging", zei De Jong donderdag. "Als ik hem niet had geraakt, had ik dat ook gezegd, dan had ik Sadílek zijn goal gegund. Maar deze was toch echt van mij."

De 28-jarige De Jong staat nu op 28 treffers en is daarmee hard op weg naar de topscorerstitel in de Eredivisie. Dusan Tadic van Ajax is met 24 goals de nummer twee op de lijst.

De Jong kan Bony opvolgen

Bovendien kan De Jong de eerste Eredivisie-speler met minimaal 30 doelpunten in één seizoen worden sinds Wilfried Bony, die in het seizoen 2012/2013 op 31 treffers eindigde.

Ook Mateja Kezman (35 doelpunten in 2003 en 31 in 2004 namens PSV), Klaas-Jan Huntelaar (33 in 2006 en 34 in 2008 voor Ajax), Alfonso Alves (34 in dienst van sc Heerenveen in 2007), Luis Suárez (35 in 2010 als Ajacied) en Bas Dost (32 in 2012 namens Heerenveen) slechtten deze eeuw de grens van 30 goals.

PSV won de wedstrijd in Tilburg eenvoudig met 0-3 - de overige goals werden gemaakt door Donyell Malen en Steven Bergwijn - en kwam in punten weer gelijk met koploper Ajax. De Amsterdammers blijven de concurrent uit Eindhoven op basis van doelsaldo voor.

