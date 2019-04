Björn Kuipers heeft vrijdag een lintje gekregen voor zijn werk als scheidsrechter en eigenaar van een supermarkt. Ook voormalig basketbalbondscoach Toon van Helfteren is koninklijk onderscheiden.

De 46-jarige Kuipers krijgt onder meer erkenning voor zijn nationale en internationale status als topscheidsrechter. In de afgelopen jaren floot de Oldenzaler ruim 400 duels in Nederland en 139 internationale wedstrijden.

Kuipers was als arbiter present op de WK's van 2014 en 2018 en de EK's van 2012 en 2016. Hij leidde de Champions League-finale van 2014, was in 2013 en 2018 de scheidsrechter bij de eindstrijd in de Europa League en floot de finale van de Confederations Cup in 2013.

"Hij geldt als een voorbeeld voor andere scheidsrechters en zijn succes heeft een wervend effect op jongeren om zelf te gaan fluiten", melden het Kapittel voor de Civiele Orden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samen met zijn vrouw is Kuipers al jaren eigenaar van supermarkten. "Zijn zaken worden door zowel consumenten als de vakjury's geprezen om de uitstraling en klantvriendelijkheid en zijn twee keer verkozen tot beste supermarkt van de betreffende keten", wordt de arbiter ook om zijn ondernemerschap geprezen.

Björn Kuipers in discussie met de Braziliaan Neymar tijdens het WK van vorig jaar in Rusland. (Foto: Pro Shots)

Van Helfteren leidde basketballers naar EK

Basketbalcoach Van Helfteren moest begin deze maand na zes jaar vertrekken bij de Nederlandse ploeg. De 68-jarige Brabander schreef historie door de basketballers in 2015 naar de eerste EK-deelname in 25 jaar te leiden.

Van Helfteren, die met 207 interlands recordinternational én de meeste wedstrijden als bondscoach op zijn naam heeft staan (123), werd als clubcoach twee keer landskampioen en was vier keer Coach van het Jaar.

Van Helfteren moest als coach van Oranje plaatsmaken omdat de basketbalbond (NBB) en de stichting Nederlands Mannenteam (NMT) inzetten op iemand die internationale ervaring en nieuwe inzichten heeft.

Toon van Helfteren als bondscoach van de Nederlandse basketballers. (Foto: Oranje Basketball)