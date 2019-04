Vivianne Miedema is vrijdag opgenomen in het Women's Super League Team of the Year. Het is de eerste keer dat een Nederlandse speelster een plek krijgt in het Elftal van het Jaar van de Engelse competitie.

Miedema is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Arsenal. De spits van de Oranjevrouwen is topscorer in de Women's Super League met 21 doelpunten en dat zijn er drie meer dan de nummer twee op de lijst, Nikita Parris van Manchester City.

Mede door de doelpuntenproductie van Miedema staat Arsenal na achttien wedstrijden aan kop in de Women's Super League, met vier punten voorsprong op naaste achtervolger City.

Arsenal, waar naast Miedema ook Sari van Veenendaal, Dominique Bloodworth en Daniëlle van de Donk onder contract staan, stelt zondag bij een uitzege op Brighton & Hove Albion de titel veilig en anders volgt een week later thuis tegen City een nieuwe kans.

Miedema ook nog in race voor Speelster van het Jaar

Miedema is ook nog in de race voor Speelster van het Jaar. Ze moet in de strijd om de PFA Players’ Player of the Year-award afrekenen met So-Yun Ji, Erin Cuthbert (allebei Chelsea), Parris, Keira Walsh en Steph Houghton (allen Manchester City).

De prestigieuze prijs, die nog nooit door een Nederlandse speelster werd gewonnen, wordt op zondag 28 april uitgereikt tijdens een ceremonie in het Grosvenor House Hotel in Londen.

Het Elftal van het Jaar, samengesteld door spelersvakbond PFA, bestaat verder uit Sophie Baggaley (Bristol City), Hannah Blundell (Chelsea), Aoife Mannion (Birmingham City), Houghton (Manchester City), Demi Stokes (Manchester City), Ji (Chelsea), Kim Little (Arsenal), Lia Wälti (Arsenal), Cuthbert (Chelsea) en Parris (Manchester City).