Mark Wotte gaat mogelijk toch met Marokko naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Hij heeft ontdekt dat Jong Congo onlangs in de gewonnen kwalificatieronde tegen de Marokkanen een niet-speelgerechtigde speler heeft opgesteld.

Congo was over twee wedstrijden met 2-1 te sterk voor Marokko, maar is inmiddels door de Afrikaanse voetbalbond CAF gediskwalificeerd, omdat aanvoerder Arsene Zola niet mee had mogen doen. Wotte had de CAF daarop geattendeerd.

"Bij de wedstrijdvoorbereiding was me al opgevallen dat Zola op alle websites stond met het geboortejaar 1996, terwijl alleen spelers met geboortejaar 1997 mochten deelnemen", zegt de 58-jarige Overijsselaar vrijdag tegen De Telegraaf.

"Dat heb ik aangekaart, waarna Marokko protest heeft aangetekend bij de CAF. Daaruit is naar voren gekomen dat hij inderdaad als geboortejaar 1996 heeft en dat hij met een paspoort met een verkeerde geboortedatum heeft deelgenomen."

Congo is in beroep gegaan tegen diskwalificatie

Congo is in beroep gegaan tegen de diskwalificatie. Mocht dat op niets uitlopen, dan speelt Marokko een play-off tegen Mali, waarna eventueel de Afrika Cup voor spelers onder 23 jaar volgt, waar tickets voor de Spelen in Tokio te verdienen zijn.

Dat zou betekenen dat Wotte wellicht terugkeert als bondscoach van Jong Marokko. De Marokkaanse voetbalbond FRMF zegde zijn contract op toen het hoogste jeugdelftal onderuitging tegen Congo.

"De afspraak was dat mijn contract zou eindigen bij uitschakeling, maar we zijn nu dus niet uitgeschakeld. Ik ga in gesprek met de bond over hoe we hiermee omgaan", vertelt hij.

Wotte was sinds 2017 bondscoach van Jong Marokko. De voormalige profvoetballer werkte in het verleden ook als hoofdtrainer van onder meer ADO Den Haag, FC Utrecht, Willem II en Southampton.