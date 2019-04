Trainer Ricardo Moniz van Excelsior is blij dat de KNVB onlangs besloot om Eredivisie-speelronde 33 naar 15 mei te verplaatsen. De Rotterdammer vindt dat zijn ploeg conditioneel tekortkomt en heeft nu meer tijd om daar iets aan te doen.

Excelsior verloor donderdag met 3-1 bij ADO Den Haag en gaat vrijwel zeker de nacompetitie in. Moniz zag dat zijn spelers het vooral op fitheid aflegden en vindt het een voordeel dat de volgende wedstrijd pas op 12 mei is.

"Ik ben heel blij dat de laatste twee wedstrijden later komen. Je kon zien dat we braken na zestig minuten. Conditioneel hebben we een half uur 'op te halen', dus het is heel prettig dat ik nu wat langer heb", aldus de Excelsior-trainer bij FOX Sports.

"Als je geen macht hebt om te doen wat je kan, zoals achter een verdediging komen en kansen creëren... Het veldspel is allemaal wel aardig, maar we doen de tegenstander geen pijn."

Excelsior stelde Moniz begin deze maand aan als opvolger van de vertrokken Adrie Poldervaart. De oud-trainer van onder meer Red Bull Salzburg, Ferencváros, 1860 München en AS Trencín moet de Kralingers in de Eredivisie houden.

Teleurstelling bij de spelers van Excelsior na de nederlaag bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'We zijn geen opgevers'

Hoewel Excelsior met nog twee duels te gaan een achterstand van vijf punten op de 'veilige' vijftiende plek in de Eredivisie heeft, gelooft de 54-jarige Moniz nog in directe handhaving.

"Je weet het nooit. We zijn geen opgevers. Op basis van de eerste helft tegen ADO zie ik een hoop aanknopingspunten. Gezien de reactie van ons publiek na de wedstrijd is het glas voor mij halfvol", zei hij.

"Natuurlijk ben ik helemaal stuk, want het resultaat is catastrofaal. Maar het is mijn taak om iedereen bij elkaar te houden en de rust en eenheid te bewaken, om aan te geven waar het fout gaat en waar we concreter moeten zijn. Dat is een heel smalle draad."

Excelsior gaat op 12 mei op bezoek bij Heracles Almelo en speelt drie dagen later in de laatste speelronde thuis tegen AZ.

