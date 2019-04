Luuk de Jong en Donyell Malen putten veel vertrouwen uit de 0-3-zege van PSV op Willem II. Door de opvallend gemakkelijke zege in Tilburg mag de ploeg uit Eindhoven blijven hopen op het kampioenschap.

"We hebben nog steeds het gevoel dat we kampioen worden als we de laatste duels winnen. Dat gevoel móéten we ook hebben", zei De Jong in het Koning Willem II Stadion. PSV kwam in punten weer naast koploper Ajax, dat een veel beter doelsaldo heeft (+81 om +71).

PSV zal zijn laatste twee duels (uit tegen AZ en thuis tegen Heracles Almelo) moeten winnen en moeten hopen op een misstap van Ajax tegen FC Utrecht (thuis) of De Graafschap (uit).

"Als wij die twee wedstrijden winnen, dan ben ik benieuwd of Ajax ze ook wint. Het blijft sport, er kunnen gekke dingen gebeuren", sprak De Jong hoopvol.

Malen nieuwe spits van PSV

In het competitieslot speelt PSV met een gewijzigde opstelling. Spits De Jong staat als middenvelder op '10' en Malen fungeert als diepe spits. De twintigjarige aanvaller was vaak trefzeker als invaller en scoort dit seizoen gemiddeld eens per negentig minuten. In de Eredivisie doet alleen Ajacied Klaas-Jan Huntelaar (één goal per 77 minuten) het nog beter.

"Nu komt het erop aan. We hebben zeventien dagen rust en gaan gewoon door trainen. We kunnen ons gaan voorbereiden op de laatste twee wedstrijden", zei Malen na de overwinning in Tilburg.

Daar maakte hij de openingstreffer en gaf hij in kansrijke positie onzelfzuchtig een assist op Steven Bergwijn, die de 0-3 in een leeg doel kon tikken. De voormalige jeugdspeler van Ajax en Arsenal is blij dat hij zijn kans krijgt, maar was niet helemaal tevreden met de uitslag.

"We hadden vaker dan drie keer kunnen scoren, maar het belangrijkste is dat we de hele wedstrijd gecontroleerd hebben. De trainer zei direct na de wedstrijd dat Willem II maar één keer heeft geschoten en niet eens tussen de palen, daarom hebben we verdiend gewonnen", zei Malen.

Malen schuift de 0-1 achter Willem II-doelman Michael Woud. (Foto: Pro Shots)

'Hebben nu meer variatie in ons spel'

Dat PSV nauwelijks een kans weggaf, kwam volgens De Jong door de nieuwe formatie. "Natuurlijk denk je van tevoren dat het een lastige wedstrijd kan worden hier, maar dat was geen moment zo. We hadden de juiste veldbezetting, waardoor we in balbezit goed konden spelen."

De Jong gaf aan wel het liefst als diepe spits te spelen. "Maar dit is ook wel lekker, nu kan ik veel in de spits komen. We hebben nu meer variatie in ons spel. Ik ben vrij om diep te gaan, dan zakt Malen of Bergwijn uit. Als de posities maar bezet blijven."

De Jong dacht tegen Willem II zijn 28e competitietreffer te maken, maar de 0-2 kwam op naam van Michal Sadílek, wiens vrije trap al dan niet geschampt werd door de Eredivisie-topscorer.

"Die goal was 100 procent zeker van mij. Ik raak de bal licht met mijn achterhoofd, waardoor hij over de keeper heen ging", claimde De Jong. "Als ik hem niet had geraakt, had ik dat ook gezegd, dan had ik Sadílek zijn goal gegund. Maar deze was toch echt van mij."