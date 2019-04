PSV-trainer Mark van Bommel kon na de zege bij Willem II (0-3) niet anders dan tevreden zijn. Hij loofde het geconcentreerde spel van zijn ploeg.

Door de zege blijft PSV in het spoor van koploper Ajax, dat de Eindhovenaren op doelsaldo onder zich houdt. Donyell Malen, Michal Sadílek en Steven Bergwijn scoorden voor de Eindhovenaren.

"We hadden vanaf het begin de controle", constateerde Van Bommel tegenover FOX Sports. "We speelden geduldig. Volgens mij hebben we geen schot tussen de palen tegen gekregen."

De coach vond bovendien dat alles er verzorgd uitzag bij zijn ploeg. "Als je geconcentreerd bent en je hebt de discipline om je taken uit te voeren, dan ziet dat er goed uit."

PSV liep bovendien een doelpunt in op Ajax, al lijkt het verschil (+81 om +71) met nog twee duels te gaan niet meer te overbruggen.

Van Bommel legde zich er nog niet bij neer. "Wij gaan altijd voor het doelsaldo. Daarom scoren we ook vaak in het laatste kwartier en in de extra tijd. Dat had nu ook weer gekund met Gastón Pereiro." De Uruguayaan raakte de paal.

Lozano moest in de slotfase per brancard van het veld. (Foto: Pro Shots)

Geblesseerde Lozano vrijdag onderzocht

Flinke smet op de zege was het uitvallen van Hirving Lozano, die kort voor tijd per brancard van het veld moest met een knieblessure.

"Ik kan er nog weinig over zeggen", meldde Van Bommel. "Hij wordt morgen onderzocht, dus het is even afwachten. Ik kan niet goed inschatten of de schade groot is. Ik kon niet zien hoe het gebeurde."

De voormalig international vindt het nog altijd vreemd dat PSV na deze speelronde 2,5 week vrij is. De 33e speelronde is vanwege het Champions League-succes van Ajax verplaatst.

"Ik blijf het een buitengewoon rare situatie vinden", zei de zichtbaar geïrriteerde Van Bommel. "Ik heb het gevoel dat iedereen het zomaar accepteert. Raar dat het zomaar kan."

PSV speelt op 12 mei uit bij AZ. Vijf dagen later sluit de landskampioen het seizoen af met een thuisduel met Heracles Almelo.