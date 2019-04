PSV heeft donderdag de aansluiting behouden met koploper Ajax. De op papier lastige uitwedstrijd tegen Willem II werd relatief eenvoudig met 0-3 gewonnen.

Donyell Malen en Michal Sadílek waren voor rust trefzeker voor de titelverdediger. In de tweede helft liep PSV via Steven Bergwijn uit naar 0-3.

Door de zege staat PSV net als Ajax op 80 punten, maar de ploeg van trainer Mark van Bommel heeft een veel minder doelsaldo (+71 om +81). Daardoor moeten de Eindhovenaren blijven hopen op een misstap van Ajax, dat nog thuis tegen FC Utrecht en uit tegen De Graafschap speelt.

Zeker is dat de kampioensschaal pas op de laatste speelronde (woensdag 15 mei) uitgereikt wordt. Zelfs als PSV op 12 mei verliest van AZ, dan is Ajax bij een zege op Utrecht slechts officieus kampioen.

Willem II kan zich na de ruime thuisnederlaag opmaken voor de bekerfinale tegen Ajax op 5 mei in De Kuip. In de Eredivisie hebben de Tilburgers ook nog een kans op Europees voetbal, maar om de play-offs te halen zal de ploeg van Adrie Koster drie punten op Vitesse of vier op Heracles Almelo moeten goedmaken.

Sadílek schoot PSV onbedoeld op 0-2. (Foto: Pro Shots)

PSV beslist duel in korte tijd

In de openingsfase deed Willem II nauwelijks onder voor PSV en beide ploegen wisten weinig kansen te creëren. Een hakje van PSV-aanvaller Hirving Lozano miste de juiste richting en Pablo Rosario kopte naast het doel van Willem II.

Tussendoor miste Alexander Isak de enige echte kans voor de thuisploeg in de eerste helft. De spits die in dertien voorgaande duels twaalf keer scoorde, schoot van afstand net naast.

Na iets meer dan een half uur kwam PSV op 0-1 via Malen, die na een één-tweetje met Rosario beheerst kon afronden. De twintigjarige spits handhaafde daarmee zijn gemiddelde van één doelpunt per negentig minuten. Alleen Klaas-Jan Huntelaar (één goal per 77 minuten) heeft van alle Eredivisie-spelers gemiddeld minder tijd voor een treffer nodig.

Enkele minuten later verdubbelde PSV de marge. Een indraaiende vrije trap van Sadílek werd nipt gemist door Luuk de Jong, maar daardoor kon Willem II-keeper Michael Woud niet meer op tijd reageren: 0-2.

Lozano per brancard van het veld

Willem II probeerde er na rust het beste van te maken, maar wist geen echte kansen te creëren. Er kwam steeds meer ruimte voor de snelle aanvallers van PSV en de doorgebroken Malen gunde Bergwijn een intikker in leeg doel: 0-3 in de 65e minuut.

Daarna was PSV nog enkele malen dicht bij een treffer, maar Malen en Denzel Dumfries kregen de bal er niet in. Invaller Gastón Pereiro schoot op de paal.

In de slotfase moest Lozano per brancard van het veld gedragen worden met een knieblessure. De Mexicaan heeft 2,5 week om te herstellen, want dan staat voor PSV pas de eerstvolgende competitiewedstrijd op het programma.

