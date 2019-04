Quincy Promes heeft donderdag bijgedragen aan de ruime competitiezege van Sevilla tegen Rayo Vallecano. Mede dankzij een doelpunt van de Oranje-international werd het 5-0. Marten de Roon bereikte met Atalanta Bergamo ten koste van Fiorentina de bekerfinale in Italië: 2-1.

Promes, die als vleugelverdediger speelde, opende tien minuten na rust de score. Hij schoot de bal uit de rebound fraai binnen.

Sevilla voerde de score daarna nog flink op. Munir El Haddadi werkte de bal binnen vijf minuten twee keer binnen, waarna Wissam Ben Yedder er 4-0 van maakte. Diens vervanger Bryan Gil bepaalde de eindstand op 5-0.

Sevilla blijft ondanks de zestiende zege van het seizoen vijfde. Het heeft nu evenveel punten als nummer vier Getafe. Plek vier geeft aan het eind van het seizoen recht op deelname aan de Champions league.

Getafe speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Real Madrid, dat derde staat. Vallecano blijft laatste en ziet degradatie steeds meer naderen.

Marten de Roon staat met Atalanta in de Italiaanse bekerfinale. (Foto: Pro Shots)

Atalanta naar finale Copa Italia

De Roon had met Atalanta aan de 2-1-zege op Fiorentina voldoende om de finale van de Copa Italia te bereiken. Het eerste duel in Florence was in 3-3 geëindigd.

De middenvelder had een basisplaats bij Atalanta, waar mede-international Hans Hateboer niet bij de selectie zat.

Luis Muriel opende namens Fiorentina nog wel de score, maar Josip Ilicic bracht beide ploegen na krap een kwartier uit een strafschop op 1-1 . In de tweede helft bezorgde Alejandro Gómez de thuisploeg met de 2-1 een plek in de finale.

Op 15 mei is Lazio de tegenstander. Die ploeg was over twee duels te sterk voor AC Milan.

Donk met Galatasaray naar bekerfinale

In Turkije wist Ryan Donk zich met Galatasaray te plaatsen voor de bekerfinale. De uitwedstrijd bij Yeni Malatyaspor werd met 2-5 gewonnen, nadat de ploeg thuis niet verder kwam dan 0-0.

Donk speelde het hele duel. Hij trof bij de thuisploeg landgenoot Mitchell Donald, die eveneens negentig minuten op het veld stond.

Henry Onyekuru was met twee doelpunten de grote man aan de zijde van de ploeg uit Istanboel, die in de finale aantreedt tegen Akhisar Belediyespor. Die ploeg van oud-Feyenoord-speler Elvis Manu rekende woensdag al af met Ümraniyespor.