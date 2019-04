PSV begint donderdagavond in de wedstrijd tegen Willem II opnieuw met Luuk de Jong op het middenveld. Het duel in Tilburg is cruciaal in de titelstrijd van de Eredivisie.

Ook zondag bij de 3-1-zege op ADO Den Haag stond de Eredivisie-topscorer op het Eindhovense middenveld. In de opportunistische speelwijze van trainer Mark van Bommel moet De Jong de snelle aanvallers Hirving Lozano, Steven Bergwijn en Donyell Malen bedienen.

PSV begint met dezelfde elf spelers als vier dagen geleden. Michal Sadílek krijgt opnieuw de voorkeur op het middenveld boven Jorrit Hendrix. Érick Gutiérrez moet genoegen nemen met een plek op de bank. Zondag zong het PSV-publiek de Mexicaanse wisselspeler nog massaal toe.

PSV heeft met een duel minder gespeeld drie punten achterstand op koploper Ajax, dat dinsdag in de 32e speelronde al een 4-2-zege op Vitesse boekte. De Amsterdammers hebben een beduidend beter doelsaldo, zodat PSV moet winnen in Tilburg om aan te haken in de titelstrijd.

De laatste zege van PSV in het Koning Willem II-stadion dateert van augustus 2014. De twee edities daarna eindigden in een gelijkspel (0-0 en 2-2) en vorig jaar ging PSV met liefst 5-0 onderuit in Tilburg.

Willem II was vorig jaar met grote cijfers te sterk voor PSV. (Foto: Pro Shots)

Anita speelt in plaats van Tapia bij Willem II

Fran Sol maakte destijds drie treffers voor Willem II. De Spaanse spits staat inmiddels bij Dynamo Kiev onder contract, maar is donderdag bij de wedstrijd in Tilburg om afscheid te nemen van het publiek.

Bij Willem II, dat op 5 mei de bekerfinale speelt tegen Ajax en in de competitie nog kans heeft om zich te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal, speelt Vurnon Anita op het middenveld in plaats van Renato Tapia.

Trainer Adrie Koster voert daarnaast nog een wijziging door ten opzichte van het 1-1-gelijkspel van zondag tegen Excelsior. De geschorste linksback Diego Palacios wordt vervangen door Damil Dankerlui. Daardoor komt er in de voorhoede een plek vrij voor Driess Saddiki.

Willem II-PSV staat onder leiding van arbiter Dennis Higler en begint om 20.45 uur.

Opstelling Willem II: Woud; Lewis, Meissner, Peters, Dankerlui; Anita, Crowley, Llonch; Vrousai, Isak, Saddiki.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, De Jong, Sadílek; Lozano, Bergwijn, Malen.