Son Heung-min is er kapot van dat hij de eerste ontmoeting in de halve finale van de Champions League tegen Ajax mist, maar rekent erop dat zijn ploeg Tottenham Hotspur de finale haalt.

De aanvaller pakte in de return in de kwartfinales tegen Manchester City een gele kaart, waardoor hij er in Londen niet bij is. Dat komt de 'Spurs' extra slecht uit, omdat topschutter Harry Kane vanwege een blessure ook al niet in actie kan komen.

"Ik probeer positief te blijven, ook al doet het me pijn dat ik er niet bij ben", zegt Son tegen persbureau Press Association. "Ik ben een positief persoon en ik heb alle vertrouwen in mijn teamgenoten. Ik ben misschien wel zenuwachtiger op de tribune dan op het veld."

De Zuid-Koreaan is bezig aan een uiterst productief seizoen. Zo was hij in de Premier League al goed voor twaalf doelpunten en in de Champions League vond hij al vier keer het net.

'Spurs' nog ongeslagen in nieuw stadion

De statistieken in eigen huis moeten Tottenham vertrouwen geven. Sinds de ploeg het nieuwe stadion in gebruik heeft genomen, heeft Tottenham alle vier de thuiswedstrijden gewonnen. "Ik kijk er al naar uit de wedstrijd in ons ongelooflijke stadion te zien, met onze eigen fans", zegt Son dan ook. "Ik denk dat ik er volop van zal genieten."

"Maar uiteindelijk wil ik elke wedstrijd spelen. Ik geniet enorm van het spelletje en ik wil dolgraag in de halve finales van de Champions League spelen. Het is de eerste keer voor het team en voor mij natuurlijk ook."

Doordat hij Ajax-thuis mist, krijgt Son wel wat extra rust. Hij speelde dit seizoen al vijftig wedstrijden. "Ik wil niet klagen over vermoeidheid", stelt hij. "Als ik zeg dat ik moe ben, gaan anderen dat ook denken. Ik probeer positief te blijven en ik voel me goed. Ik kijk erg uit naar de komende weken."

De heenwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax wordt dinsdag gespeeld. De aftrap is om 21.00 uur. Een dag later staat FC Barcelona-Liverpool op het programma.

