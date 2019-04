Koolwijk: 'Zat er vandaag niet in'

"We hinkten op twee gedachten: de ene helft wilde naar voren, de andere naar achteren", analyseert Excelsior-aanvoerder Ryan Koolwijk de 3-1-nederlaag bij ADO Den Haag bij FOX Sports. "Op het middenveld lag er daardoor te veel ruimte. Het is moeilijk om elkaar dan te bereiken. We hadden dat sneller goed moeten zetten, al zat het er vandaag niet ook in", vond de middenvelder, die erkent dat het een lastig verhaal wordt voor Excelsior. "Deze hadden we gewoon moeten winnen."