Kjell Scherpen is trots dat hij zich vanaf volgend seizoen speler van Ajax mag noemen. De doelman van FC Emmen, die woensdag een vierjarig contract tekende bij de Amsterdammers, hoopt zich na alle commotie rondom zijn overstap door te kunnen ontwikkelen bij de Eredivisie-koploper.

"Deze transfer is wel iets waar ik trots op ben", zegt de pas negentienjarige Scherpen in gesprek met Ajax TV. "Dit is een geweldige stap natuurlijk en voor mij een beloning voor het seizoen. Ik kijk er naar uit om hier te mogen beginnen."

De transfer van Scherpen naar Ajax hing al een tijd in de lucht en deed ruim voor de officiële bevestiging de nodige stof opwaaien.

Een deel van de Amsterdamse aanhang is tegen de komst van de keeper, omdat hij op jonge leeftijd berichten op Twitter plaatste waarin hij zich vóór Feyenoord en tegen Ajax uitsprak. Vorig jaar liet Scherpen bovendien weten fan van de Rotterdammers te zijn.

Ajax haakte bij de aankondiging van de transfer van Scherpen in op alle commotie van de laatste tijd door hem in een ludieke video strafregels te laten schrijven met de tekst 'Ajax is de mooiste club van Nederland', met directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars in de rol van strenge docenten.

Scherpen liet begin deze maand al weten ondanks alle commotie graag naar Ajax te willen en kan nu ook wel lachen om de 'strafregels'. "Ik heb een paar wijze lessen gehad van twee goede leermeesters. Het is goed bij me doorgedrongen nu ik het een paar keer op papier heb gezet", zei de keeper met een glimlach.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor de ludieke video van Ajax.

'Mooie ervaring voor jonge keeper als ik'

Hoewel Scherpen na dit seizoen een flinke stap hogerop maakt, is de kans klein dat hij veel aan spelen toekomt. De Amsterdammers hebben met André Onana al een eerste doelman in huis, waardoor de geboren Emmenaar voornamelijk voor Jong Ajax in actie zal komen.

"Ik ga wel volledig met het eerste elftal meetrainen. Mijn wedstrijden zal ik voornamelijk bij Jong Ajax spelen en verder moet ik me richten op oefenduels en dat soort wedstrijden", vertelt Scherpen, die op dit moment bezig is aan zijn eerste seizoen als eerste doelman in de Eredivisie.

"Dat is een mooie ervaring voor een jonge keeper. Het seizoen kende tot nu toe pieken en dalen, maar dat zijn alleen maar leermomenten. Bij Ajax kan ik mezelf het best doorontwikkelen. Op dit moment kijk ik vol bewondering naar Ajax en hoe ze het in de Champions League doen. Daar zie ik ook voor mezelf een mooie uitdaging in."

Voordat hij Emmen inruilt voor Amsterdam, hoopt Scherpen de club uit Drenthe nog te behoeden voor het spelen van nacompetitie in de strijd om lijfsbehoud. De ploeg van trainer Dick Lukkien bezet de veilige vijftiende plek, maar nummer zestien De Graafschap staat op slechts drie punten.

