Virgil van Dijk is door de Engelse spelersvakbond opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Premier League. De verdediger is een van de vier Liverpool-spelers die deel uitmaken van het beste team van 2019.

De 27-jarige Van Dijk maakt een sterk seizoen door bij Liverpool, waar hij al sinds zijn komst in januari 2018 een basisplaats heeft. 'The Reds' zijn met Manchester City verwikkeld in de strijd om de titel en bereikten vorige week de halve finales van de Champions League, waarin FC Barcelona de tegenstander is.

Naast Van Dijk - de eerste Nederlandse verdediger in het Premier League-elftal sinds Jaap Stam in 2001 - zijn diens ploeggenoten bij Liverpool Andrew Robertson, Trent-Alexander Arnold en Sadio Mané geselecteerd. Mohamed Salah maakt verrassend genoeg geen deel uit van het elftal.

De Egyptische aanvaller is samen met spitsen Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) en Sergio Agüero (Manchester City) topscorer in de Premier League met negentien treffers. Aubameyang zit er ook niet bij, Agüero heeft de schifting wel overleefd.

Manchester City opnieuw hofleverancier

Manchester City is met in totaal zes spelers hofleverancier van het Premier League-elftal. Naast Agüero kregen doelman Ederson, verdediger Aymeric Laporte, middenvelders Fernandinho en Bernardo Silva en aanvaller Raheem Sterling een uitverkiezing.

Het is het tweede jaar op rij dat Manchester City de hofleverancier is van het Premier League-elftal van het jaar. Vorig seizoen was de regerend kampioen met vijf spelers vertegenwoordigd. Agüero is de enige speler die vorig seizoen ook werd gekozen door de leden van de Professional Footballers' Association (PFA).

Paul Pogba is in het elftal van dit seizoen de enige speler die niet het shirt van titelkandidaten Manchester City of Liverpool draagt. De middenvelder van Manchester United speelde dit seizoen 31 competitiewedstrijden, waarin hij dertien keer scoorde en negen assists gaf.

Van Dijk werd zaterdag ook al genomineerd voor de verkiezing van Speler van het Jaar. Hij neemt het daarin op tegen Mané, Manchester City-spelers Agüero, Bernardo Silva en Sterling en Eden Hazard van Chelsea.