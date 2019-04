Manchester City deed woensdagavond uitstekende zaken in de titelstrijd door stadgenoot en rivaal United te verslaan, maar Josep Guardiola blijft nuchter. De Spanjaard benadrukt dat zijn spelers in de laatste duels van het seizoen volledig gefocust moeten blijven.

"Dit is juist het moment om kalm te blijven", zei Guardiola na de 0-2-overwinning van zijn ploeg op Old Trafford. "Dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd. Sla donderdag niet de krant open, doe de televisie niet aan en luister niet naar de radio. We zijn nog geen kampioen."

De wedstrijd tegen United werd gezien als moeilijkste horde voor City op weg naar het kampioenschap en de 'Citizens' wisten die zonder veel problemen te nemen. Bernardo Silva tekende in de 54e minuut voor de 0-1 en Leroy Sané zorgde tien minuten later voor de beslissing in Manchester.

Guardiola mag zich daardoor de eerste manager noemen die drie achtereenvolgende wedstrijden op Old Trafford wint, iets wat hij zelf niet als een vanzelfsprekendheid ziet. "Het is altijd lastig hier. Als je verliest is het een ramp en als je wint vinden mensen het normaal, maar zo werkt het niet", zei Guardiola.

"In de eerste helft voelden we de druk van de titelstrijd, want als we punten hadden gemorst, hadden we het niet meer in eigen hand. Na rust zijn we aanvallender gaan spelen en kregen we ook meer het gevoel dat we moesten winnen."

Ole Gunnar Solskjaer en Josep Guardiola. (Foto: Pro Shots)

'Liverpool gaat geen punten meer verspelen'

Door de cruciale overwinning mag Manchester City zich weer koploper noemen, al heeft naaste belager Liverpool met nog drie speelronden te gaan slechts één punt minder. Guardiola beseft dat zijn ploeg absoluut geen steek meer mag laten vallen.

"Liverpool gaat geen punten meer verspelen. Als wij dat wel doen, dan ben ik ervan overtuigd dat zij de rest van hun wedstrijden wel weten te winnen", aldus 'Pep', die zijn spelers niks kan verwijten als de titel alsnog wordt verspeeld.

"Het is al ongelooflijk wat mijn spelers hebben laten zien dit seizoen, zeker als je kijkt na de getoonde veerkracht na de uitschakeling in de Champions League. Je kunt je niet voorstellen hoe pijnlijk dat voor ons was, maar we leven nog. De spelers verdienen heel veel respect."

Manchester City speelt in de slotfase van het seizoen nog wedstrijden tegen Burnley (uit), Leicester City (thuis) en Brighton & Hove Albion (uit). Liverpool, dat ook nog in de halve finales van de Champions League zit, wacht nog duels met Huddersfield Town (thuis), Newcastle United (uit) en Wolverhampton Wanders (thuis).

