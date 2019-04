Ruud Brood toonde zich woensdagavond terneergeslagen na de kansloze 0-4-nederlaag van hekkensluiter NAC Breda tegen Feyenoord. De coach had niet verwacht dat de Brabanders zo zouden worden weggespeeld in eigen huis en realiseert zich dat degradatie nu zo goed als onafwendbaar is.

"We hadden heel veel verwacht van deze wedstrijd, dus dan is het pijnlijk om te zien dat de één na de ander omvalt", zei Brood na het duel in het Rat Verlegh Stadion tegen FOX Sports. "Als Feyenoord nog meer druk had gegeven, was de uitslag groter geweest. En dit is al een behoorlijk debacle."

NAC had helemaal niks te vertellen tegen Feyenoord en stond bij rust al op een 0-2-achterstand door doelpunten van Jeremiah St. Juste en Dylan Vente. Jens Toornstra maakte de simpele zege van Feyenoord compleet door twee keer te scoren in de tweede helft, waarin de thuisploeg bij vlagen werd weggehoond door het publiek.

Volgens Brood begon NAC wel met goede intenties aan de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen. "We probeerden druk te zetten, maar dat mislukte volledig. Feyenoord bleef makkelijk de vrije man vinden op het middenveld en daardoor werden we eigenlijk weggespeeld", analyseerde de coach.

"We krijgen geen grip op de wedstrijd en dat was pijnlijk om te zien. De jongens waren individueel aan de bal heel erg matig en ook in de duels hebben we veel te weinig gebracht. Het was eigenlijk heel slecht."

Feyenoord viert weer een treffer in de stromende regen. (Foto: Pro Shots)

'We hebben de fans in de steek gelaten'

Door de kansloze nederlaag is NAC zo goed als zeker gedegradeerd. Met nog twee speelronden te gaan heeft de 'Parel van het Zuiden' vijf punten minder dan nummer zeventien Excelsior, dat donderdagavond op bezoek gaat bij ADO Den Haag. Bij winst van de Kralingers is degradatie voor NAC een feit.

"Het is nog niet officieel gedaan, maar deze komt wel aan", erkende Brood. "We hebben verloren op een manier die niet kan en de supporters in de steek gelaten. Ik vond het fantastisch dat ze bleven zingen, ook al waren ze soms een beetje cynisch. Ze gaven wel hun liefde aan voor de club en het doet dan ook pijn in mijn hart dat het zo is gegaan."

Hoewel de situatie van NAC bij de aanstelling van Brood - hij volgde eind maart de opgestapte Mitchell van der Gaag op - al zorgwekkend was, heeft de coach geen spijt van zijn keuze om de club te helpen waar hij jarenlang als speler en assistent-trainer onder contract stond.

"Ik wist wat ik aan zou treffen. We moesten het onmogelijke mogelijk maken en in de eerste wedstrijden zat er ook hoop in, maar dit was een van de slechtste duels onder mijn leiding. We moeten nu bescheiden en nederig zijn. Iedereen heeft gefaald en dat is ook mijn verantwoordelijkheid."

NAC komt op zondag 12 mei pas weer in actie, als de hekkensluiter op bezoek gaat bij sc Heerenveen. De ploeg uit Breda sluit de competitie drie dagen later af met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Stand onderin de Eredivisie 15. FC Emmen 32 duels - 32 punten

16. De Graafschap 32 duels - 29 punten

17. Excelsior 31 duels - 27 punten

18. NAC Breda 32 duels - 22 punten

