Trainer Giovanni van Bronckhorst is blij dat Feyenoord zich woensdag door een kinderlijk eenvoudige 0-4-uitzege op hekkensluiter NAC Breda heeft verzekerd van de derde plaats in de Eredivisie. Hij vindt wel dat dat het minste is wat dit seizoen van de Rotterdammers mocht worden verwacht.

"Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat we Europees voetbal hebben behaald, maar toch overheerst het gevoel dat we dit seizoen langer mee hadden kunnen doen in de strijd om de titel. Dat is nu eenmaal niet gebeurd. Het is wel belangrijk voor de club dat we volgend jaar weer in Europa actief zijn", zei Van Bronckhorst tegen FOX Sports.

Feyenoord kwam geen moment in de problemen tegen NAC. De bezoekers stonden halverwege al op een 0-2-voorsprong door doelpunten van Jeremiah St. Juste en Dylan Vente en liepen na rust uit naar 0-4 dankzij twee treffers van Jens Toornstra.

"Ik ben over grote delen van de wedstrijd heel tevreden. We hebben goed veldspel laten zien. Zeker in de openingsfase. We hadden toen al op een 0-2 of 0-3-voorsprong kunnen en moeten staan. We hadden verwacht dat NAC zou gaan stormen, maar dat deden wij", aldus Van Bronckhorst.

"Je moet niet onderschaten in welke situatie NAC zit. Het is niet makkelijk voor de spelers. Zeker als de druk erop staat. Als je hen dan het gevoel geeft dat ze niet aan de bal kunnen komen, worden ze onrustig. Dat hebben wij goed gedaan. We hadden een grotere uitslag neer moeten zetten, maar het belangrijkste was de overwinning en de derde plek."

De spelers van Feyenoord vieren een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Lovende woorden voor Vente en Kokcü

Van Bronckhorst had ook lovende woorden over voor Vente en Orkun Kokcü. De aanvaller en middenvelder mochten spelen omdat onder anderen Robin van Persie (geblesseerd), Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis (beiden geschorst) afwezig waren.

"Ik vond ze heel goed spelen. In de zin van dat ze allebei de bal wilden hebben. Ze deden goede dingen aan de bal. Ik ben blij dat ze zich zo hebben laten zien en dat ze weer een keer minuten konden maken op het hoogste niveau."

"Bij Vente zie je de kwaliteiten die hij heeft met de loopacties en het vasthouden van de bal. Zijn ontwikkeling kan sneller, maar door omstandigheden speelt hij niet zoveel wedstrijden op het hoogste niveau. Ik hoop dat daar in de toekomst verandering in komt."

Van Bronckhorst liet tot slot weten het zonde te vinden als NAC zou degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. Dat kan donderdag al een feit zijn als nummer zeventien en voorlaatst Excelsior weet te winnen op bezoek bij ADO Den Haag.

"Je voelde de emotie in het stadion. Dat maken we allemaal een keer mee in onze carrière. Het is nog niet gedaan voor NAC. Het hangt van Excelsior af. Maar het wordt een moeilijke opgave voor ze. Ik heb NAC altijd een mooie club gevonden. Ik heb mooie wedstrijden gespeeld in het oude stadion en ook hier. Ik wens ze het allerbeste in de toekomst."