FC Utrecht heeft woensdagavond na drie duels zonder zege weer eens gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van coach Dick Advocaat versloeg Fortuna Sittard met 2-1 en zette een grote stap naar Europees voetbal.

Al in de vierde minuut nam Utrecht de leiding via Gyrano Kerk. Op slag van rust maakte Andrija Balic gelijk, maar in de tweede helft was het opnieuw Kerk die scoorde en Utrecht daarmee de winst bezorgde.

De Domstedelingen, die in de afgelopen weken niet wonnen én niet scoorden tegen ADO Den Haag (5-0-verlies), Vitesse (0-0-gelijkspel) en FC Emmen (2-0-nederlaag), bezetten met 50 punten uit 32 duels de vijfde plek in de Eredivisie.

Utrecht passeerde concurrenten Heracles Almelo en Vitesse, die dinsdagavond allebei verloren. Er zijn nog twee speelrondes te gaan.

Fortuna is officieel nog niet veilig, al zijn de Limburgers wel hard op weg naar handhaving. Als nummer veertien van de Eredivisie is de voorsprong op nummer zestien De Graafschap vijf punten.

Mark Diemers probeert zich namens Fortuna Sittard langs twee Utrechters te knokken. (Foto: Pro Shots)

Kerk bekroont sterk begin Utrecht

Utrecht begon tegen Fortuna sterk in de jacht op eerherstel na de mindere laatste weken. Dat resulteerde al snel in een doelpunt, want Kerk profiteerde van goed voorbereidend werk van linksback Nicolas Gavory.

Ook na het openingsdoelpunt was de thuisploeg sterker in stadion Galgenwaard en was het vooral aan Fortuna-doelman Alexei Koselev te danken dat de score niet verder opliep. Toch stichtte ook Fortuna gaandeweg gevaar en dat leidde vlak voor rust tot de gelijkmaker.

Het was Udinese-huurling Balic die raak schoot voor de Limburgers. De jonge Kroaat kreeg daarbij wel wat hulp van FC Utrecht-keeper David Jensen, die niet helemaal vrijuit ging.

In de tweede helft zette Kerk de Utrechters van dichtbij opnieuw op voorsprong. Tot grote opluchting leidde dat niet, want de ploeg van Advocaat hield moeite met Fortuna, dat nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker was.

