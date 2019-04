Manchester City heeft woensdag een belangrijke horde genomen in de Engelse titelrace. Stadgenoot Manchester United werd met 0-2 geklopt. In Duitsland bereikte Bayern München ten koste van Werder Bremen de bekerfinale.

United maakte het City wel lastig, maar de bezoekers sloegen op de beslissende momenten toe. Tien minuten na rust opende Bernardo Silva de score en ruim tien minuten later bepaalde Leroy Sané de eindstand.

City boekte alweer de tiende zege op rij in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola werd onlangs wel uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. Het seizoen kan worden afgesloten met vier prijzen, want de Community Shield en de League Cup werden al gewonnen en op 18 mei is Watford de tegenstander in de FA Cup-finale.

Door de overwinning op Old Trafford staat City in de competitie weer boven concurrent Liverpool. Het verschil tussen beide ploegen is een punt: 89 om 88. Er zijn nog drie Premier League-speelrondes te gaan.

City speelt nog tegen Burnley (uit), Leicester City (thuis) en Brighton & Hove Albion (uit). Liverpool treft Huddersfield Town (thuis), Newcastle United (uit) en Wolverhampton Wanderers (thuis).

United is nog in de race om een plek bij de eerste vier en daarmee deelname aan de Champions League. De achterstand van 'The Red Devils' op nummer vier Chelsea is drie punten.

Manchester United kwam af en toe wel in de buurt van Manchester City-doelman Ederson, maar scoorde niet. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Bayern in kraker langs Werder

Werder en Bayern maakten er in Bremen een echte bekerkraker van. Het halvefinaleduel in de DFB-Pokal werd beslist door Robert Lewandowski, die tien minuten voor tijd raak schoot uit een penalty: 2-3.

De Poolse topschutter van Bayern had de score in de eerste helft ook geopend. Na ruim een uur verdubbelde Thomas Müller de score, maar het Werder van basisspeler Davy Klaassen kwam knap terug via Yuya Osako en Milot Rashica, maar dat bleek niet voldoende.

Bayern staat op 25 mei in de finale tegenover RB Leipzig, dat dinsdag met 1-3 van Hamburger SV won. 'Der Rekordmeister' kan de DFB-Pokal voor de negentiende keer winnen.

De ploeg van trainer Niko Kovac is ook nog volop in de race om de Duitse landstitel. Met nog vier Bundesliga-speelrondes voor de boeg is de strijd net als in Engeland spannend, want de voorsprong op achtervolger Borussia Dortmund is een punt: 70 om 69.

De gemoederen liepen soms hoog op bij Werder Bremen-Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Atlético stelt titelfeest Barcelona uit

In Spanje moet FC Barcelona nog heel even wachten op de landstitel. Concurrent Atlético Madrid won met 3-2 van Valencia, waardoor het gat negen punten is met nog vier wedstrijden te gaan. De voorsprong op nummer drie Real Madrid is zeven punten, al speelt 'De Koninklijke' donderdag nog uit tegen Getafe.

Atlético verspeelde tot twee keer toe een voorsprong tegen Valencia. Na de 1-0 van Álvaro Morata maakte Kevin Gameiro gelijk en na de 2-1 van Antoine Griezmann maakte Dani Parejo met een rake strafschop de 2-2.

Toch trok de ploeg van coach Diego Simeone aan het langste eind. Ángel Correa tekende een kleine tien minuten voor tijd voor de winnende treffer door de bal van een meter of 25 op fraaie wijze in het doel te krullen.

Barcelona kan de titel zaterdag veiligstellen als er op eigen veld wordt gewonnen van Levante, omdat niet het doelsaldo, maar het onderling resultaat bepalend is in Spanje als clubs in punten gelijkstaan.

Een blije Ángel Correa na zijn winnende treffer namens Atlético Madrid tegen Valencia. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga