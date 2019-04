De Eredivisie-wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Groningen is woensdagavond tijdens de tweede helft definitief gestaakt vanwege onweer. Het is nog niet bekend of en wanneer het duel wordt uitgespeeld.

Het onweer kwam te dichtbij in Zwolle, waarop scheidsrechter Martin van den Kerkhof in de stromende regen - met nog ruim een half uur op de klok - besloot om de spelers naar binnen te sturen.

Na beraad werd besloten om niet meer verder te spelen. "We hebben veel meteorologische informatie ingewonnen en overleg gevoerd met de trainers en voorzitters van beide clubs. We hebben helaas moeten besluiten om definitief te staken", aldus Van den Kerkhof.

De stand was op het moment van staken 1-2. Groningen was in de eerste helft op voorsprong gekomen door Kaj Sierhuis en in de tweede helft maakte Lennart Thy gelijk. Vlak voordat de wedstrijd werd stilgelegd, had Paul Gladon voor de tweede Groningse treffer gezorgd.

Duel mogelijk zondag uitgespeeld

Mocht de wedstrijd op een later moment worden uitgespeeld, dan gebeurt dat vermoedelijk zondag. Aanvankelijk stond tijdens komend weekend de 33e speelronde gepland, maar die werd verplaatst naar 15 mei vanwege het drukke (Europese) programma van Ajax.

Het FC Groningen van coach Danny Buijs strijdt in de slotfase van het seizoen om deelname aan Europees voetbal. PEC Zwolle, waar trainer Jaap Stam na dit seizoen naar Feyenoord verkast, is in de strijd tegen degradatie vrijwel zeker veilig.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie