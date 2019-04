Voormalig Willem II'er Ibrahim Kargbo is woensdag samen met zeven anderen levenslang geschorst door de FIFA vanwege matchfixing. De middenvelder uit Sierra Leone werd in Nederland ook al genoemd in een matchfixingschandaal.

De FIFA laat verder geen details los over de zaak rond de inmiddels 36-jarige Kargbo, die dit seizoen voor het kleine Engelse Dulwich Hamlet FC speelde. Tussen 2006 en 2010 was hij Willem II'er.

Kargbo werd er in 2015 door de KNVB van verdacht dat hij in zijn tijd als speler van Willem II wedstrijden had gemanipuleerd. Er zou jarenlang mailcontact zijn geweest tussen de middenvelder en de Singaporese matchfixer Wilson Raj Peruma, die ook in het FIFA-onderzoek als spil wordt genoemd.

Wegens een gebrek aan bewijs werd Kargbo in december 2017 vrijgesproken van betrokkenheid bij matchfixing in Nederland. De 27-voudig international, die altijd heeft volgehouden onschuldig te zijn, stelde vervolgens dat de KNVB zijn carrière "om zeep had geholpen".

Kargbo verhuisde in 2010, ruim voordat hij in opspraak raakte, van Willem II naar FK Bakoe in Azerbeidzjan. Hij kwam in België uit voor RWDM, Charleroi en FC Brussels.