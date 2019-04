Maurizio Sarri moet vrezen voor een schorsing. De Engelse voetbalbond heeft woensdag bekendgemaakt de manager van Chelsea aan te klagen wegens vermeend wangedrag in de thuiswedstrijd tegen Burnley van maandagavond (2-2).

De zestigjarige Sarri werd in de slotfase van het duel weggestuurd door scheidsrechter Kevin Friend nadat hij zich bemoeide met een opstootje in het veld. De wedstrijd kende sowieso een tumultueus slot, want na het laatste fluitsignaal ontstond er een opstootje bij de spelerstunnel met spelers en de keeperstrainer van Burnley.

Volgens assistent-trainer Gianfranco Zola van Chelsea maakten leden van de technische staf van Burnley beledigende opmerkingen aan het adres van Sarri. De Italiaan was zo boos dat hij na afloop weigerde de media te woord te staan.

Sarri heeft tot vrijdagavond 18.00 uur om te reageren op de aanklacht. De FA gaat ondertussen verder met het onderzoek naar de uit de hand gelopen wedstrijd.

Chelsea strijdt om Champions League-ticket

Door het gelijkspel morste Chelsea dure punten in de strijd om een plek in de top vier, goed voor een Champions League-ticket. 'The Blues' staan nu weliswaar vierde met 67 punten, maar nummer vijf Arsenal (66 punten) en nummer zes Manchester United (64 punten) staan daar vlak achter en hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Chelsea, dat het in mei in de halve finales van de Europa League opneemt tegen Eintracht Frankfurt, sluit de competitie af met wedstrijden tegen Manchester United (uit), Watford (thuis) en Leicester City (uit)

