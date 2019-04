Southampton-aanvaller Shane Long schreef dinsdagavond historie door de snelste goal ooit te maken in de Premier League. Al na 7,69 seconden zette hij zijn ploeg op voorsprong tegen Watford (1-1). Southampton-trainer Ralph Hasenhuttl verwacht niet dat het record van Long snel verbeterd zal worden.

"Dat zal niet makkelijk worden. Het zou misschien alleen kunnen als je direct schiet vanaf de aftrap", aldus de Oostenrijkse trainer tegen de BBC.

Long brak het negentien jaar oude record van Tottenham-verdediger Ledley King, die in 2000 na 9,9 seconden scoorde tegen Bradford.

Na de aftrap van Watford schoot verdediger Craig Cathcart de bal tegen Long aan, die Watford-keeper Ben Foster vervolgens het nakijken gaf met een lobje en de 0-1 op het scorebord zette.

"Het is een leuk record om in handen te hebben", aldus Long. "Onze trainer zei dat we vanaf de aftrap direct druk moesten zetten. Dan lukt het 99 van de honderd keer niet om de bal te blokken, maar dit keer wel, en ik kon direct met een lobje scoren."

"Ben is een geweldige keeper. Hij kan erg ver reiken, maar ik wist dat ik hem met een lob kon verslaan. Dat gebeurde ook", zei de 32-jarige Ier.

Shane Long viert zijn vroege goal met zijn ploeggenoten. (Foto: Pro Shots)

'Teleurgesteld dat we geen drie punten pakken'

Long baalde ervan dat het ondanks de vroege goal niet lukte om de drie punten mee te nemen naar Southampton. "Daar ben ik teleurgesteld over. We hebben er alles aan gedaan."

Southampton was met een zege op acht punten van de degradatiezone gekomen, maar heeft nu met nog drie wedstrijden te gaan nog een overwinning nodig om zeker te zijn van nog een seizoen in de Premier League. 'The Saints', nu zestiende, spelen zaterdag thuis tegen nummer veertien Bournemouth.

