Ajax heeft woensdag de komst van doelman Kjell Scherpen bevestigd. De negentienjarige keeper tekent een contract tot medio 2023 bij de koploper van de Eredivisie.

De 2,04 meter lange Scherpen werd al enige tijd in verband gebracht met Ajax en sprak begin april zelf ook uit graag naar Amsterdam te vertrekken. Emmen verlengde het aflopende contract van de keeper onlangs nog tot medio 2020.

"Kjell is een heel groot talent en het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen. We zijn erg tevreden met de recente contractverlenging van André Onana, maar we kijken natuurlijk ook naar de toekomst", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars.

"Kjell wordt een van de vier keepers in de A-selectie en zal dus dagelijks met het eerste elftal op het trainingsveld staan. Hij is daarnaast nog jong genoeg om in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax wedstrijden te kunnen keepen."

Scherpen doorliep de jeugdopleiding bij Emmen en werd in de zomer van 2018 bij de hoofdmacht gehaald, maar de geboren Emmenaar is nu pas bezig aan zijn eerste seizoen als eerste doelman. Hij stond tot dusver in alle 32 Eredivisie-duels onder de lat en incasseerde daarin zeventig doelpunten.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een ludieke video van Ajax, waarin de club de komst van Kjell Scherpen aankondigt met een knipoog richting de commotie van de laatste weken.

Deel Ajax-fans tegen komst Scherpen

De aanstaande transfer van Scherpen naar Ajax deed de laatste weken wel het nodige stof opwaaien. Een deel van de Amsterdamse aanhang ziet de komst van de doelman niet zitten, omdat hij op elfjarige leeftijd berichten op Twitter plaatste waarin hij zich vóór Feyenoord en tegen Ajax uitsprak. Bovendien liet Scherpen vorig jaar nog weten dat Feyenoord zijn favoriete club is.

Bij de wedstrijd tussen FC Emmen en Ajax begin april (1-5) hingen supporters van de Amsterdammers een spandoek op in het uitvak met de tekst "Scherpen kakkerlak". Daarnaast waren er spreekkoren te horen aan de Oude Meerdijk.

Scherpen beleeft een roerig seizoen, want naast de commotie rond zijn aanstaande overgang naar Ajax verloor hij in februari zijn twintigjarige broer, die overleed aan de gevolgen van een hartstilstand.

Een Ajax-spandoek met leuzen gericht tegen Kjell Scherpen. (Foto: Pro Shots)

Scherpen derde aanwinst voor Ajax

Ajax heeft met Scherpen al de derde aanwinst voor volgend seizoen binnen. De 33-voudig landskampioen versterkte zich eerder met Standard Luik-middenvelder Razvan Marin en verdediger Kik Pierie van sc Heerenveen.

Momenteel vormen Onana, de van Benfica gehuurde Bruno Varela en Kostas Lamprou het keeperstrio bij Ajax. Benjamin van Leer wordt verhuurd aan NAC Breda.

In zijn laatste maanden bij Emmen hoopt Scherpen zijn club te behoeden voor de nacompetitie. De ploeg uit Drenthe staat vijftiende met 32 punten, slechts drie meer dan nummer zestien De Graafschap en vijf meer dan nummer zeventien Excelsior.

Ajax is nog volop in de race voor de prijzen. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat aan kop in de Eredivisie, staat in de halve finales van de Champions League en speelt op zondag 5 mei de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II.

