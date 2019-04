Trainer Maurice Steijn is zijn zoon Sem meer dan dankbaar na zijn cruciale treffer voor VVV-Venlo in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2). De invaller maakte zijn vader dinsdagavond trots door vlak voor tijd de gelijkmaker binnen te schieten in het Abe Lenstra Stadion.

"Voor een vader is dat een droomscenario. Als trainer ben ik natuurlijk ook dolblij dat hij die bal binnenschoot en ons zo een punt bezorgde", zei trainer Steijn na het duel tegen FOX Sports. "Het is een schitterend moment voor ons én onze dames die thuiszitten."

De pas zeventienjarige Sem Steijn zit dit seizoen wel vaker bij de selectie van VVV, maar hij komt normaal gesproken niet in actie. De aanvallende middenvelder maakte begin december 2018 in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (4-1) zijn debuut en speelde dinsdag in Heerenveen pas zijn tweede Eredivisie-duel.

Steijn had zijn speelminuten vooral te danken aan het feit dat Tino-Sven Susic een blessure opliep en niet verder kon. De geboren Hagenaar werd aangewezen als vervanger en maakte de verwachtingen waar door in de 89e minuut een harde voorzet van Tristan Dekker van dichtbij binnen te werken.

Sem Steijn juicht na zijn treffer in Heerenveen. (Foto: VI Images)

'Supergaaf dat ik de boeken in ga'

Vader Steijn hoefde niet lang na te denken over wie hij in zou brengen voor de geblesseerde Susic. "Er zaten verder alleen nog verdedigend ingestelde jongens op de bank en we hadden een doelpunt nodig. Sem was van alle wisselspelers de enige die altijd in de zestien komt en kan scoren", verklaarde de coach.

Steijn junior bezorgde VVV met zijn treffer niet alleen een punt, maar mag zich vanaf nu ook de jongste doelpuntenmaker van de Venlonaren aller tijden noemen. "Ik hoorde het net ook, supergaaf dat ik ook nog eens de boeken in ga", zei hij. "Die bal moest erin en op dat soort situaties ga ik vaak op mijn gevoel af."

Door de remise bij Heerenveen staat VVV net als de Friezen op 38 punten. De Limburgers hebben wel een minder doelsaldo dan Heerenveen en staan daardoor elfde.

